UP NEET UG Counselling 2018 Schedule, Date:एलॉटमेंट रिजल्ट 12 और 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे।

महानिदेशालय चिकित्सा सेवा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश (UPDGME) ने स्टेट कोटा सीट्स (UP NEET UG 2018) के दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक चॉइस फाइलिंग 10 अगस्त से शुरू होगी और 12 अगस्त शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगी। जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन लिए हैं उनके पास 8 अगस्त तक सीट छोड़ने का समय है। चॉइस फाइलिंग के बाद सीट एलॉटमेंट रिजल्ट 12 और 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। एलॉटमेंट लेटर्स डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को 13 से 17 अगस्त तक का समय मिलेगा। इसके बाद 14 से 18 अगस्त तक स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 15 अगस्त को छुट्टी होगी और इस दिन कॉलेज दाखिले नहीं लेगा। दूसरे राउंड की चॉइस फाइलिंग में चॉइस लॉक करना अनिवार्य है।

वहीं स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले राउंड में दाखिला लिया और जो अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन फीस सबमिट कर चुके हैं, अगर उन्हें दूसरे राउंड मे सीट मिलती है तो उन्हें एडमिशन रिसिप्ट सबमिट करनी होगी। एडमिशन फीस में फर्क होने पर बची हुई रकम उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए नोडल सेंटर पर सबमिट करानी होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें दूसरे राउंड की UP STATE MERIT LIST NEET UG- 2018 UPDGME की आधिकारिक वेबसाइट https://www.updgme.in/ पर उपलब्ध है। UP NEET UG 2018 Second Round Counselling का नोटिफिकेशन भी आप https://www.updgme.in/ पर देख सकते हैं। बता दें MCC के नोटिस के बाद 12 जुलाई के बाद से काउंसलिंग प्रॉसेस स्थगित कर दिया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App