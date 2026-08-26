UP MBBS BDS Intern Stipend 2026: उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेडिकल और डेंटल इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में बड़ा इजाफा किया है। अब इन इंटर्न को हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे। पहले स्टाइपेंड की राशि 12,000 रुपये थी। यानी इंटर्न डॉक्टरों को अब पहले के मुकाबले 13,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे।

सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और मेडिकल यूनिवर्सिटीज से जुड़े करीब 3,928 MBBS और BDS इंटर्न को फायदा मिलने की उम्मीद है। नई दर 25 अगस्त 2026 से प्रभावी मानी गई है।

25 हजार रुपये हुआ स्टाइपेंड

उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS इंटर्न को अब तक हर महीने 12,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यानी मासिक भुगतान में 108 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

इससे इंटर्नशिप के दौरान अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और मेडिकल सेवाओं में योगदान देने वाले छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। रोटेटरी इंटर्नशिप MBBS और BDS कोर्स पूरा करने के बाद अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा होती है।

किसे मिलेगा सीधा फायदा

सरकार के फैसले का सीधा लाभ करीब 3,928 इंटर्न को मिलेगा। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में प्रशिक्षण ले रहे MBBS और BDS ग्रेजुएट शामिल हैं।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में भुगतान और राशि की तुलना पर चर्चा होती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का नया फैसला इंटर्न डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

2021 में बढ़ा था स्टाइपेंड

उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2021 में MBBS और BDS इंटर्न का स्टाइपेंड 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह किया गया था। अब करीब पांच साल बाद सरकार ने एक बार फिर इसमें बड़ा संशोधन करते हुए राशि को 25,000 रुपये कर दिया है। इस तरह 2021 की तुलना में वर्तमान स्टाइपेंड दोगुने से भी अधिक हो गया है।

इंटर्नशिप में क्या काम करते हैं छात्र?

एमबीबीएस और बीडीएस की रोटेटरी इंटर्नशिप केवल औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होती। इस दौरान मेडिकल ग्रेजुएट अस्पताल की अलग-अलग सेवाओं में व्यावहारिक अनुभव हासिल करते हैं।

एमबीबीएस इंटर्न अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मरीजों के इलाज, वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में काम करते हैं। नाइट ड्यूटी और मरीजों की नियमित देखभाल भी प्रशिक्षण का हिस्सा हो सकती है। इसी वजह से इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का उद्देश्य मेडिकल इंटर्न को बेहतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रोत्साहित करना बताया गया है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान छात्र अस्पताल की वास्तविक कार्यप्रणाली से जुड़ते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देते हैं।

मेडिकल शिक्षा के लिए बजट भी बढ़ा

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में मेडिकल शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी व्यापक मेडिकल शिक्षा ढांचे के बीच इंटर्न स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है।

छात्रों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?

स्टाइपेंड में 13,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी इंटर्न छात्रों के लिए सीधे आर्थिक लाभ का फैसला है। अब उन्हें अपनी इंटर्नशिप अवधि के दौरान पहले की तुलना में काफी अधिक राशि मिलेगी। खासकर ऐसे छात्र जो दूसरे शहर में रहकर इंटर्नशिप करते हैं, उनके लिए रहने, आने-जाने और रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में यह बढ़ी हुई राशि मददगार हो सकती है।