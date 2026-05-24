उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को वर्ष 2026 की मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 88.26 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल रहे। इस परिणाम की सबसे खास बात यह रही कि दोनों श्रेणियों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 80,933 पंजीकृत छात्रों में से 55,788 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की। इनमें 29,229 लड़कियां और 26,559 लड़के शामिल हैं।

लड़कियों का प्रदर्शन रहा शानदार

जारी परिणामों के मुताबिक लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 94.30 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.13 फीसदी रहा। इससे साफ है कि इस बार भी छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है।

मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) परीक्षा परिणाम 2026

मुंशी/मौलवी सेकेंडरी परीक्षा के लिए कुल 62,232 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 47,036 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 41,426 छात्र सफल रहे, जिससे कुल पास प्रतिशत 88.07 फीसदी रहा।

सेकेंडरी परीक्षा में प्रदर्शन

कुल पास प्रतिशत: 88.07%

लड़कियां पास: 21,407

लड़कियों का पास प्रतिशत: 91.46%

लड़के पास: 20,019

लड़कों का पास प्रतिशत: 84.72%

आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा परिणाम 2026

आलिम परीक्षा के लिए कुल 18,701 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 16,175 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। कुल 14,362 छात्रों ने परीक्षा पास की, जिससे कुल सफलता प्रतिशत 88.79 फीसदी रहा।

आलिम परीक्षा में प्रदर्शन

कुल पास प्रतिशत: 88.79%

लड़कियां पास: 7,822

लड़कियों का पास प्रतिशत: 90.88%

लड़के पास: 6,540

लड़कों का पास प्रतिशत: 86.42%

CCTV निगरानी में हुई परीक्षा

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बताया कि परीक्षाएं सीसीटीवी निगरानी में आयोजित कराई गईं। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग सीधे बोर्ड मुख्यालय से की गई, जिससे नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार ने इसे मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन “एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर” के तहत मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाया जा रहा है।

UP Madarsa Board Result 2026 ऐसे चेक करें

छात्र अपने परिणाम उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें।