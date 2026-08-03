कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। लाखों कांवड़ियों की आवाजाही, भारी ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हैं। सबसे ताजा आदेश गाजियाबाद से आया है, जहां 4 अगस्त से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया जा चुका है।

गाजियाबाद में 4 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक अवकाश घोषित किया है।

यह आदेश सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी स्कूल, सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल, यूपी बोर्ड से संबद्ध विद्यालय और अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मेरठ और मुजफ्फरनगर में कब तक बंद रहेंगे स्कूल?

मेरठ और मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। इन जिलों से हरिद्वार से लौटने वाले लाखों कांवड़ियों का आवागमन होता है। इसी कारण प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

जिलेवार स्कूल बंद होने और खुलने की तारीख

जिला बंद रहने की अवधि स्कूल स्कूल खुलने की तारीख गाजियाबाद 4 से 12 अगस्त 2026 13 अगस्त 2026 मेरठ 3 से 10 अगस्त 2026 11 अगस्त 2026 मुजफ्फरनगर 3 से 10 अगस्त 2026 11 अगस्त 2026

नोट: यदि जिला प्रशासन द्वारा नया आदेश जारी किया जाता है तो छुट्टियों की अवधि में बदलाव संभव है।

कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लास भी चलेंगी

हालांकि ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह बंद रहेंगी लेकिन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए कई निजी और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को व्हाट्सएप, स्कूल ऐप और ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का टाइम-टेबल, मीटिंग लिंक, होमवर्क और अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम

प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कई अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की हैं, जो इस प्रकार हैं।

प्रमुख शिव मंदिरों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग कतारें

बैरिकेडिंग और एंटी-स्लिप मैट की व्यवस्था

एंटी रोमियो स्क्वॉड की तैनाती

प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन

कांवड़ मार्ग पर स्थित मांस की दुकानों और कई रेस्तरां को 12 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश

कब समाप्त होगी कांवड़ यात्रा 2026?

इस वर्ष सावन माह के साथ शुरू हुई कांवड़ यात्रा 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुई है और 11 अगस्त 2026 को संपन्न होगी। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लाखों शिवभक्तों की आवाजाही बनी रहेगी।