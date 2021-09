UP JEECUP Counselling 2021: यूपी जेईईसीयूपी काउंसलिंग की तीसरी मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट्स यहां कर पाएंगे चेक

UP JEECUP Counselling 2021: यूपी जेईईसीयूपी काउंसलिंग 2021 पूरी प्रवेश प्रक्रिया का अगला दौर है। पहले और दूसरे राउंट की सीट आवंटन प्रक्रिया हो गई है और उम्मीदवारों ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली है।

UP JEECUP Counselling 2021: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, यूपी जेईईसीयूपी काउंसलिंग 2021 अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए 14 सितंबर, 2021 को शुरू हुई। तीसरे राउंड की सीट आवंटन आज आज 23 सितंबर, 2021 को जारी की जाएगी। समय की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन तारीख पक्की है। जो उम्मीदवार लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे इसे आधिकारिक वेबसाइटjeecup.nic.in पर देख सकते हैं।

यूपी जेईईसीयूपी काउंसलिंग 2021 पूरी प्रवेश प्रक्रिया का अगला दौर है। पहले और दूसरे राउंट की सीट आवंटन प्रक्रिया हो गई है और उम्मीदवारों ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली है। इस बार 1.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। परीक्षा के नियमों के अनुसार, स्टूडेंट्स को उनके द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। तीसरे राउंड की सीट आवंटन की जांच कैसे करें, इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं।

How to check UP JEECUP Counselling 2021 3rd round seat allotment list

मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Seat Allotment Result of Counselling 2021 for Round 3’ (अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है) का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

Railway Recruitment 2021: रेलवे ने जारी की 3000 पदों के लिए नोटिफिकेशन, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको अपनी जरूरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, पासवर्ड आदि डालकर लॉगिन करना होगा।

इसके बाद तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।

अब आप इसे आगे की एडमिशन प्रक्रिया के लिए चेक और फॉलो कर सकते हैं।

कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है की कॉलेज मे अपनी सीट बुक कराने और फीस पे करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2021 है। राज्य में कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज में कैंडिडेट्स को सीट बुक करने के लिए केवल 3 दिन का वक्त मिलेगा। जो कैंडिडेट्स इस राउंड में अलॉट हुई सीट पर जरूरी प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे वह UP JEECUP Counselling 2021 के अगले राउंड की काउंसलिंग का हिस्सा होंगे।

HSSC Constable Answer Key 2021: एचएसएससी ने जारी की कांस्टेबल जीडी की आंसर की, ऐसे करें चेक