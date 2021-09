UP JEECUP Answer Key 2021: यूपी जेईईसीयूपी की आंसर की जारी, ये है आपत्ति दर्ज कराने का तरीका और डायरेक्ट लिंक

कैंडिडेट्स अगर कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उन्हें 100 रुपए प्रति सवाल के हिसाब से फीस भी देनी होगी और सबूत भी देने होंगे।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यूपी जेईईसीयूपी आंसर की 2021 जारी कर दी गई है। यह आंसर की कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी के लिए है जो 31 अगस्त से 4 सितंबर, 2021 के बीच आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आंसर की jeecup.nic.in पर चेक कर सकते हैं और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो दर्ज करा सकते हैं। यूपी जेईईसीयूपी आंसर की 2021 अभी के लिए केवल अनंतिम है। उम्मीदवारों से आपत्ति प्राप्त होने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाएगा। वैध पाए जाने पर, नई और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। यूपी जेईईसीयूपी परिणाम 2021 की गणना फाइनल आंसर की के आधार पर की जाएगी। आंसर की डाउनलोड करने और आपत्तियां उठाने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।

उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से यूपी जेईईसीयूपी आंसर की 2021 पर निर्देशों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। कैंडिडेट्स अगर कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उन्हें 100 रुपए प्रति सवाल के हिसाब से फीस भी देनी होगी और सबूत भी देने होंगे। अगर बिना फीस का भुगतान किए कोई कैंडिडेट आपत्ति दर्ज कराता है तो उसपर विचार नहीं किया जाएगा।

How to download and Raise Objections, UP JEECUP Answer Key 2021

आंसर की डाउनलोड करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Question and Answer Challenge Online Examination 2021’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।

UP JEECUP 2021 Answer Key आपके सामने होगी।

अगर आपको आंसर की के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो आप ‘Complain About Question’ पर क्लिक करके सलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसी कंप्लेंट दर्ज करानी है।

इसके बाद आपको 100 रुपए की आवेदन फीस पे करनी होगी।

अब रीसीप्ट के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपकी आपत्ति दर्ज हो जाएगी।

आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://online.cbexams.com/upjee/upjeekeychallenge/Login.aspx है।

