UP JEECUP 2021 Polytechnic: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (jeecup) द्वारा UP JEECUP 2021 पॉलिटेक्निक नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो छात्र पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.nic.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। UP JEECUP 2021 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 15 जून 2021 से शुरू होगी।

यूपी जेईईसीयूपी 2021 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून, 2021 तक होनी है। UPJEE 2021 को विभिन्न संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा / पोस्ट डिप्लोमा / इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। छात्रों को यूपी जेईईसीयूपी 2021 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर चुना जाएगा। इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए General / OBC उम्मीदवारों को 350 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा।

UP JEECUP 2021 Polytechnic: ऐसे होंगे एग्जाम

JEECUP 2021 Polytechnic नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रुप ए, ग्रुप ई 1 और ग्रुप ई 2 के लिए प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। वहीं ग्रुप B, C, D, F, G, H, I, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, और K8 की परीक्षा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

UP JEECUP 2021 Polytechnic Admit Card: इस तारीख को जारी होंगे एडमिट कार्ड

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, समय और अन्य जानकारी अपने UP JEECUP 2021 Polytechnic admit card के जरिए मिलेगी। यूपी जेईईसीयूपी 2021 के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की तारीखों से दस दिन पहले उपलब्ध होंगे। तो, उम्मीदवार 5 जून, 2021 से यूपी जेईईसीयूपी 2021 के एडमिट कार्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (jeecup) की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.nic.in से डाउनलोड कर पाएंगे।