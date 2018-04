UP BEd Admit Card 2018: JEE के प्रवेश पत्र जारी, ऐसे डाउनलोड करें

UP JEE Bed Admit Card 2018: लॉगइन करें वेबसाइट लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर।

UP JEE BEd 2018 के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न कॉलेजिस में बैचलर्स ऑफ एजुकेसन प्रोग्राम में दाखिला पाने के लिए इस जॉइन्ट एंट्रेंस एग्जाम (UP JEE BEd 2018) पास करना अनिवार्य है। बता दें प्रवेश परीक्षा 11 अप्रैल 2018 को होगी। UP JEE BEd में दो पेपर होंगे। पेपर 1 सुबह 8 से 11 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 1 से 4 बजे तक आयोजित होगा। दोनों पेपर एक ही दिन यानी 11 अप्रैल को होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को सुबह 7.30 बजे सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। वहीं पेपर 2 के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12.30 बजे का है। आइए अब जानते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका।

ऐसे डाउनलोड करें UP JEE BEd 2018 के प्रवेश पत्र- लॉगइन करें वेबसाइट लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर। होम पेज पर करेंट इवेंट्स सेक्शन में “JEE B.Ed. 2018-20” के लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में सबसे पहले “Steps to Download Admit Card” पर क्लिक करें और सभी जरूरी निर्देश ध्यान से पढ़ें। अब “Download Admit Card” पर क्लिक करें। एक और नई विंडो खुलेगी और यहां आपको फिर से डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई डिटेल्स भरें और अपनी यूजर आईडी लॉगइन करें। डिटेल्स सब्मिट करने के बाद आपका लॉगइन खुलेगा। यहां से एडमिट कार्ड टैब जाएं और फिर से “Download Admit Card” पर क्लिक करें। कार्ड डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकाल लें।

बता दें प्रवेश पत्र की एक कॉपी (यूनिवर्सिटी कॉपी) वेरिफिकेशन के लिए परीक्षा के समय जमा की जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ अपना एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड भी परीक्षा केंद्र पर ले जाना न भूलें। परीक्षा केंद्र की डिटेल्स प्रवेश पत्र पर होंगी। उम्मीदवारों के लिए

बेहतर होगा कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र की पहचान कर लें। बता दें उत्तर प्रदेश शासन ने सेशन 2018-20 के लिए UP JEE BEd परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को दी है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था। परीक्षा 11 अप्रैल को है और इसके परिणाम 10 से 15 मई 2018 तक जारी किए जाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App