UP ITI Result 2026: राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश ने यूपी आईटीआई रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। NCVT और SCVT परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट और अंकपत्र ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। NCVT परीक्षा का रिजल्ट स्किल इंडिया डिजिटव हब (SIDH) के जरिए उपलब्ध कराया गया है, जबकि SCVT से जुड़े अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और मार्कशीट राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश यानी SCVTUP की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

इस साल यूपी आईटीआई रिजल्ट 10 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। रिजल्ट में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंक उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे रिजल्ट चेक करने के बाद अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

UP ITI Result 2026: कहां चेक करें रिजल्ट?

एनसीवीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पर जाना होगा। वहीं एससीवीटी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु एससीवीटीयूपी पोर्टल के माध्यम से अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।

SCVTUP की आधिकारिक वेबसाइट

एससीवीटीयूपी की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, रिजल्ट जारी होने के बाद पंजीकृत SCVT प्रशिक्षु अपने लॉगिन डैशबोर्ड में जाकर प्रिंट मार्कशीट के विकल्प से अंकपत्र का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा की जरूरत होती है।

NCVT ITI Result 2026 कैसे चेक करें?

NCVT परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. स्किल इंडिया डिजिटल हब के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. रिजल्ट या CTS AITT Mains Examination-2026 Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना PRN/रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. मांगी गई जानकारी सबमिट करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 7. मार्क्स चेक करें और डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर लें।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को नाम, रोल नंबर, ट्रेड और प्राप्त अंकों जैसी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।

SCVT ITI Result 2026 कैसे देखें?

SCVT पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु SCVTUP पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश के मुताबिक:

स्टेप 1. SCVTUP की वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. प्रशिक्षु लॉगिन/रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. SCVT Trainee Login विकल्प चुनें।

स्टेप 4. रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खोलें।

स्टेप 6. रिजल्ट घोषित होने पर Print Marksheet विकल्प उपलब्ध होगा।

स्टेप 7. मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

UP ITI Admission 2026: रिजल्ट से अलग है एडमिशन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि आईटीआई परीक्षा का रिजल्ट और नए प्रवेश की प्रक्रिया अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में नए ITI एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होती। नए प्रवेश में मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की जाती है।

यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक चली थी। अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट से जुड़े अगले अपडेट का इंतजार करना होगा।

UP ITI Merit List 2026 कब आएगी?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूपी आईटीआई की पहली मेरिट लिस्ट अगस्त 2026 के मध्य में जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में रिपोर्टिंग और दस्तावेज सत्यापन कराना होगा।

एडमिशन प्रक्रिया संभावित/निर्धारित समय आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई–7 अगस्त 2026 पहली मेरिट लिस्ट अगस्त के मध्य में पहले राउंड का वेरिफिकेशन अलॉटमेंट के 4-5 दिन के भीतर दूसरी मेरिट लिस्ट अगस्त के अंत में तीसरी मेरिट लिस्ट सितंबर 2026 चौथा राउंड सितंबर 2026

मेरिट लिस्ट और सीट आवंटन से जुड़ी तारीखों में बदलाव होने पर उम्मीदवारों को SCVTUP की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को ही अंतिम मानना चाहिए।

च्वाइस रिफ्रेश की सुविधा शुरू

SCVTUP की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026-27 सत्र के लिए च्वाइस रिफ्रेश की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल के अनुसार अभ्यर्थी 9 अगस्त से 12 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक विकल्पों में बदलाव/नए विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने यूपी आईटीआई एडमिशन के लिए आवेदन किया है, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विकल्पों और आवेदन की स्थिति को जरूर जांच लेना चाहिए।

कहां मिलेगा UP ITI से जुड़ा आधिकारिक अपडेट?

उत्तर प्रदेश ITI से जुड़े रिजल्ट, मार्कशीट, एडमिशन, मेरिट लिस्ट, सीट क्षमता और अन्य सूचनाओं के लिए उम्मीदवार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (SCVTUP) की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। आधिकारिक पोर्टल पर SCVT और NCVT प्रशिक्षुओं के लिए अलग-अलग लॉगिन और मार्कशीट से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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