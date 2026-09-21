UP ITI Merit List 2026: स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT), उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 के तीसरे चरण की मेरिट/सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आईटीआई प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पूरी की है, वे आधिकारिक पोर्टल scvt.up.in पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकेंगे।

इस साल यूपी आईटीआई में प्रवेश के लिए अलग से कोई लिखित प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जा रही है। उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों और काउंसलिंग के दौरान भरे गए ट्रेड व संस्थान के विकल्पों के आधार पर किया जा रहा है।

UP ITI Merit List 2026 कब आएगी?

एससीवीटी यूपी की प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहले चरण का सीट आवंटन अगस्त में और दूसरे चरण का आवंटन 12 सितंबर 2026 को किया गया था। अब तीसरे चरण के सीट अलॉटमेंट का इंतजार है। उपलब्ध अपडेट के अनुसार तीसरे चरण का आवंटन 21 सितंबर 2026 में किया जाना है।

पहले और दूसरे चरण में कब हुआ सीट आवंटन?

यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 की काउंसलिंग कई चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण का सीट अलॉटमेंट 26/27 अगस्त 2026 के आसपास जारी हुआ था, जबकि दूसरे चरण का आवंटन 12 सितंबर 2026 को उपलब्ध कराया गया। दूसरे चरण में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए आईटीआई में रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 थी।

यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 महत्वपूर्ण तिथियां

प्रवेश प्रक्रिया तारीख/स्थिति ऑनलाइन आवेदन शुरू 11 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2026 पहला सीट अलॉटमेंट 26 अगस्त 2026 पहले चरण में प्रवेश/रिपोर्टिंग 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 दूसरा सीट अलॉटमेंट 12 सितंबर 2026 दूसरे चरण में रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 तीसरा सीट अलॉटमेंट 21 सितंबर 2026

किन उम्मीदवारों को मिलेगा तीसरे चरण में मौका?

जिन अभ्यर्थियों ने यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी ट्रेड व संस्थान की पसंद दर्ज की है, वे सीट आवंटन में शामिल किए जाते हैं। सीट का निर्धारण उम्मीदवार की मेरिट, उपलब्ध सीटों और उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर होता है। अगर किसी उम्मीदवार को पिछले चरण में सीट नहीं मिली है, तो वह अगले चरण की प्रक्रिया में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार विचाराधीन रह सकता है।

UP ITI Merit List 2026 कैसे चेक करें?

तीसरे चरण का सीट अलॉटमेंट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन अपना स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए ये स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1. सबसे पहले SCVT UP की आधिकारिक वेबसाइट scvt.up.in पर जाएं।

स्टेप 2. UP ITI Admission 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. तीसरे चरण के Seat Allotment/Merit List लिंक को चुनें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर सीट आवंटन की जानकारी दिखाई देगी।

स्टेप 6. आवंटित आईटीआई और ट्रेड की जानकारी ध्यान से जांचें।

स्टेप 7. भविष्य के लिए अलॉटमेंट विवरण डाउनलोड कर लें।

पिछले चरणों में भी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के जरिए अपना आवंटन देखने की सुविधा दी गई थी।

मेरिट कैसे तैयार होती है?

यूपी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया मेरिट आधारित है, जिसमें उम्मीदवारों के क्वालिफाइंग एग्जाम के अंकों को चयन के लिए आधार बनाया जाता है। इसके साथ अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ट्रेड और संस्थान के विकल्प तथा आरक्षण से जुड़े नियम भी सीट आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अलॉटमेंट में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

सीट आवंटन का स्टेटस चेक करने पर उम्मीदवार को कई जरूरी जानकारियां मिल सकती हैं। इनमें आम तौर पर शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

रोल नंबर

जन्मतिथि

कैटेगरी

प्राप्त अंक

मेरिट रैंक

चुने गए ट्रेड की जानकारी

आवंटित आईटीआई

सीट अलॉटमेंट स्टेटस

सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?

सीट आवंटित होने के बाद उम्मीदवार को तय समयसीमा के भीतर संबंधित आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए अलॉटमेंट से संबंधित दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी कागजात तैयार रखना जरूरी है। पहले और दूसरे चरण में भी चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित संस्थान में रिपोर्ट करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी थी।

आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें

तीसरे चरण की मेरिट/सीट अलॉटमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक SCVT UP पोर्टल पर जारी सूचना पर भरोसा करना चाहिए। सीट आवंटन की तारीख, रिपोर्टिंग की समयसीमा या अन्य नियमों में बदलाव होने पर इसकी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर ही दी जाएगी।