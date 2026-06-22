UP Home Guard Result Date 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर सकता है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी जाएगी।

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी, जिस पर अभ्यर्थियों से 28 अप्रैल से 10 मई 2026 तक आपत्तियां मांगी गई थीं।

रिजल्ट कब आएगा?

हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है लेकिन भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों और पिछले भर्ती पैटर्न को देखते हुए परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। आंसर-की आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं।

UP Home Guard Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “UP Home Guard Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है और इस भर्ती अभियान के माध्यम से हजारों पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और मेडिकल परीक्षण शामिल हो सकते हैं।

संभावित कटऑफ कितनी जा सकती है?

विशेषज्ञों के अनुसार इस बार परीक्षा में प्रतियोगिता काफी अधिक रही है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी अधिक रहने की संभावना है। हालांकि वास्तविक कटऑफ सूची रिजल्ट जारी होने के साथ ही स्पष्ट होगी।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सभी चरणों में प्रदर्शन और पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।