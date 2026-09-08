UP Home Guard PET 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तारीख में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के अनुसार, पहले 8 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली PET अब 14 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की तारीख बदलने के साथ अभ्यर्थियों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। रिवाइज्ड एडमिट कार्ड 10 सितंबर 2026 को उपलब्ध होगा। बोर्ड ने कहा है कि, पहले जारी किए गए एडमिट कार्ड संशोधित परीक्षा तिथियों के लिए मान्य नहीं होंगे। इसलिए उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी है।

10 सितंबर को डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड

उम्मीदवार संशोधित एडमिट कार्ड UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। नए प्रवेश पत्र में PET की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले इन सभी विवरणों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।

UP Home Guard PET Admit Card 2026 ऐसे डाउनलोड करें

संशोधित एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे संबंधित आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। सामान्य तौर पर इसके लिए ये स्टेप अपनाने होंगे:

स्टेप 1. UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Home Guard PET 2026 से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3. Revised Admit Card/PET Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 5.सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 7. उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

UP Home Guard PET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख पुरानी PET तारीख 8 सितंबर 2026 नई PET शुरुआत 14 सितंबर 2026 संशोधित एडमिट कार्ड 10 सितंबर 2026 पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं

उम्मीदवार क्या करें?

अभ्यर्थी 10 सितंबर को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें। साथ ही परीक्षा केंद्र की लोकेशन, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले ही जांच लें। 14 सितंबर से होने वाली PET में केवल संशोधित एडमिट कार्ड के आधार पर ही शामिल हों।



परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यूपी होम गार्ड पीईटी एक शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसलिए अभ्यर्थियों को अब बचे समय का इस्तेमाल अपनी फिटनेस और तैयारी को बेहतर करने में करना चाहिए। साथ ही परीक्षा से एक-दो दिन पहले अत्यधिक कठिन अभ्यास करने से बचना बेहतर होगा।

अभ्यर्थियों को ये काम जरूर करने चाहिए:

नया एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें।

परीक्षा केंद्र का पता पहले ही देख लें।

रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान से पढ़ें।

एडमिट कार्ड की एक से अधिक कॉपी सुरक्षित रखें।

जरूरी पहचान पत्र तैयार रखें।

PET से जुड़े सभी निर्देशों को पढ़ें।

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की योजना बनाएं।

उम्मीदवारों को अब क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों का यूपी होम गार्ड पीईटी होना है, उन्हें अभी पुराने एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। 10 सितंबर को संशोधित प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करना जरूरी होगा।

नए एडमिट कार्ड में अगर परीक्षा केंद्र या रिपोर्टिंग टाइम में कोई बदलाव किया गया है तो उम्मीदवारों को उसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इसलिए केवल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें दर्ज सभी निर्देशों को पढ़ना भी जरूरी है।