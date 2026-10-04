UP Home Guard Final Result Out: यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 41,424 रिक्त पदों के लिए चलाए जा रहे भर्ती अभियान के तहत इतने ही उम्मीदवारों का चयन अंतिम परिणाम आने के बाद बाद हो गया है। इस भर्ती की अगस्त-सितंबर में आयोजित DV और PST परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल हुए थे वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

1 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दिया था DV और PST और PET

यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 की DV और PST परीक्षा में कुल 1,07,221 कैंडिडेट शामिल हुए थे। यह वह उम्मीदवार थे जिन्होंने 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की गई लिखित परीक्षा पास की थी। यह कैंडिडेट बाद में दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में शामिल हुए और आखिर में कैंडिडेट्स ने PET टेस्ट में शामिल हुए जो 15 से 26 सितंबर 2026 तक आयोजित किया गया।

UP Home Guard Final Result 2026: प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भर्ती का नाम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 कुल पद 41,424 लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 DV और PST के लिए शॉर्टलिस्ट 1,07,221 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) 15 से 26 सितंबर 2026 अंतिम परिणाम जारी होने की तारीख 3 अक्टूबर 2026 परिणाम का नाम UP Home Guard Final Result 2026 परिणाम का प्रारूप PDF आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in

सभी 75 जिलों में सफल उम्मीदवारों की सूची देखें

बोर्ड की ओर से सभी 75 जिलों में सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कैंडिडेट जिले के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट देख सकते हैं जबकि व्यक्तिगत परिणाम भी चेक कर सकते हैं। 50 जिलों में अनुसूचित जाति श्रेणी के कुल 439 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। साथ ही परीक्षा में कुल 8,290 महिला उम्मीदवार सफल रही हैं।

यूपी होम गार्ड भर्ती अंतिम परिणाम: कैसे करें चेक?

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर Top Notice सेक्शन में UP Home Guard Final Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

परिणाम की PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।

PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें।

अपना रोल नंबर दर्ज करके चयन की स्थिति जांचें।

भविष्य के लिए UP Home Guard Result PDF 2026 डाउनलोड कर लें।

जरूरत पड़ने पर परिणाम की एक प्रति प्रिंट करके सुरक्षित रखें।

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