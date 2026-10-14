UP D.El.Ed Result 2026: उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट आई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज ने डीएलएड के अलग-अलग बैच और सेमेस्टर के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें 2023 बैच के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के मेन एग्जाम और बैक एग्जाम के परिणाम, 2021 और 2018 बैच के क्लीयरेंस रिजल्ट और BTC 2015 के क्लीयरेंस मार्कशीट से जुड़ी जानकारी शामिल है।

यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026 को चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल btcresult.in पर जाना होगा और वहां उन्हें अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी, जिसके बाद वह अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

UP D.El.Ed Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी कोर्स का नाम डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed/BTC) परीक्षा प्राधिकरण परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज रिजल्ट घोषित 13 अक्टूबर 2026 शामिल बैच 2023, 2021, 2018 और BTC 2015 2023 बैच फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर मेन एवं बैक परीक्षा 2021 और 2018 बैच क्लीयरेंस रिजल्ट BTC 2015 क्लीयरेंस मार्कशीट रिजल्ट का माध्यम ऑनलाइन स्कोरकार्ड के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल रोल नंबर, जन्मतिथि रिजल्ट पोर्टल btcresult.in

किन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है?

परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अलग-अलग बैच के विद्यार्थियों के परिणाम और मार्कशीट से संबंधित अपडेट जारी किए हैं। विद्यार्थियों को अपने बैच और परीक्षा के अनुसार सही रिजल्ट विकल्प चुनना होगा।

बैच जारी परिणाम की जानकारी D.El.Ed 2023 फर्स्ट सेमेस्टर मेन एंड बैक एग्जाम D.El.Ed 2023 थर्ड सेमेस्टर मेन एवं बैक एग्जाम D.El.Ed 2021 क्लीयरेंस रिजल्ट D.El.Ed 2018 क्लीयरेंस रिजल्ट BTC 2015 क्लीयरेंस मार्कशीट

UP D.El.Ed Marksheet 2026: ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

यूपी डीएलएड का रिजल्ट ऑनलाइन देखने के लिए विद्यार्थियों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

स्टेप 1. सबसे पहले रिजल्ट पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर D.El.Ed Result या BTC Result से संबंधित सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. अपने बैच और सेमेस्टर के अनुसार रिजल्ट का विकल्प चुनें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी, जैसे रोल नंबर और जन्मतिथि, दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट या मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 7. मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

मार्कशीट में कौन-कौन सी जानकारी जांचें?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों को मार्कशीट में दर्ज विवरण ध्यान से देखना चाहिए। इसमें आम तौर पर निम्न जानकारियां हो सकती हैं:

विद्यार्थी का नाम और रोल नंबर

नामांकन संख्या

कोर्स और सेमेस्टर का विवरण

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति

बैक पेपर या क्लीयरेंस से संबंधित जानकारी

यदि मार्कशीट में नाम, रोल नंबर या अंकों से संबंधित कोई गलती दिखाई देती है, तो संबंधित संस्थान या परीक्षा नियामक प्राधिकारी से संपर्क करें।

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