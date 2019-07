UP DElEd Rank List 2019: रैंक लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UP D.El.Ed Rank List 2019: उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने UP D.El.Ed का रैंक लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन (UP D.El.Ed) द्वारा जारी किए गए रैंक लिस्ट और काउंसलिंग लिस्ट को विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने इसके लिए परीक्षा दी थी, वे अपना रैंक लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

बोर्ड के मुताबिक 1 से 25,000 रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए चुनाव भरने की प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू होगी और 19 जुलाई को समाप्त होगी। सीट आवंटन परिणाम 20 जुलाई को जारी किया जाएगा और 21 जुलाई से 5 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं 2,50,000 रैंक तक के उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे।

काउंसलिंग कुल तीन राउंड में आयोजित की जाएगी। सीट आवंटन और काउंसलिंग का अंतिम परिणाम 6 अगस्त को जारी किया जाएगा। बता दें कि पहले बीटीसी के नाम से जाना जाने वाला D.El.Ed दो साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से कक्षा 8) में पढ़ाने के योग्य होंगे।

ऐसे करें डाउनलोड: रैंक लिस्ट और काउंसलिंग लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.updeled.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको ‘know your state rank’ का एक लिंक मिलेगा। अब इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। रैंक लिस्ट देखने के लिए आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी। यहां आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपको अपना रैंक लिस्ट दिख जाएगा। अब इसे डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App