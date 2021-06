UP D.El.Ed Admission 2021: एक्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में D.El.Ed (BTC) Admission 2021 के संबंध में एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार इस कोर्स के लिए 20 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2021 है। हालांकि, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त 2021 है।

D.El.Ed (BTC) Admission के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए। जबकि, एससी/एसटी कैटेगरी के 45% अंक होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवार 15 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विस्तृत जानकारी चेक कर सकेंगे।

How to Apply for UP D.El.Ed (BTC) Admission 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UP D.El.Ed की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद UP D.El.Ed Admission का नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें।

स्टेप 3: फिर अन्य जरूरी जानकारी भरें और अपना फोटो, साइन, आईडी प्रूफ सहित अन्य डाक्युमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 4: अपनी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें और आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 5: अब आप अपना आवेदन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।

बता दें कि UP D.El.Ed (BTC) Admission 2021 के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग के जरिए कॉलेज और सीट आवंटित किए जाएंगे।