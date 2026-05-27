उत्तर प्रदेश सरकार इस साल यूपी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को सम्मानित करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जून को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 223 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यूपी बोर्ड, CBSE, CISCE और संस्कृत बोर्ड के छात्रों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने का गौरव प्राप्त होगा।

सीएम योगी करेंगे सम्मानित

लोक भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में छात्रों को सीएम योगी कैश प्राइज, एक टेबलेट और मेडल के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे। ऐसा कार्यक्रम लोक भवन के साथ-साथ सभी 75 जिलों में भी ‘जिला स्तरीय सम्मान समारोह’ के रूप में आयोजित होगा। जिलों की स्थानीय मेरिट सूची में टॉप-10 स्थान पाने वाले कुल 1,459 मेधावी छात्रों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तरीय सूची में हाईस्कूल के 687 और इंटरमीडिएट के 772 मेधावी शामिल हैं। इन छात्रों को 21-21 हजार रुपए मिलेंगे।

223 छात्रों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए

यूपी बोर्ड के कुल 138 टॉपर्स को सम्मानित राशि और अन्य पुरस्कार मिलेंगे। वहीं संस्कृत बोर्ड के 21, CISCE के 33 व सीबीएसई बोर्ड के 31 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में कुल 223 मेधावी सम्मानित किए जाएंगे। सभी 223 छात्रों को एक-एक लाख रुपये, एक टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सभी 223 स्टूडेंट अपने पैरेंट्स के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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यूपी में स्टेट टॉपर्स की संख्या

बोर्ड हाई स्कूल टॉपर संख्या इंटरमीडिएट टॉपर संख्या यूपी बोर्ड 115 23 संस्कृत बोर्ड 11 10 CISCE 22 11 CBSE 13 18

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट टॉपर्स 2026

रैंक नाम प्रतिशत रोल नंबर विद्यालय का नाम प्रथम शिखा वर्मा 97.60% 2265838815 बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर द्वितीय नंदनी गुप्ता 97.20% 2265665807 सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा, बरेली द्वितीय श्रिया वर्मा 97.20% 2266544377 महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज, बाराबंकी तृतीय सुरभि यादव 97.00% 2265665834 सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा, बरेली तृतीय पूजा पाल 97.00% 2266544349 महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज, बाराबंकी

यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर्स 2026