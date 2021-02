UP Board UPMSP Exam 2021 Date Sheet and Time Table: डेटशीट चेक करने के लिए यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

UP Board UPMSP Exam 2021 Date Sheet and Time Table: उत्तर प्रदेश माध्यमित शिक्षा परिषद (UPMSP) ने बुधवार, 10 फरवरी 2021 को यूपी बोर्ड कक्षा 10 वीं और कक्षा 12 वीं की परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी है। यूपीएमएसपी बोर्ड परीक्षा 2021, 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board UPMSP Exam 2021 Date Sheet) की तारीखों की घोषणा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की। उन्होंने परीक्षा तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि, परिक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। हाईस्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को खत्म हो जाएंगी।

दरअसल, जारी की गई एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि, इस साल हाईस्कूल की परीक्षा में 29,94,312 छात्रों के बैठने की उम्मीद है। इनमें 16,74,022 लड़के और 13,20,290 लड़कियां शामिल हैं। जबकि इंटर स्कूल परीक्षा में 14,73,771 लड़के और 11,35,730 लड़कियों के बैठने की उम्मीद है यानी यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में कुल 26,09,501 छात्रों ने रजिसट्रेशन कराया है। कुल मिलाकर इस साल लगभग 56 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में बैठने के लिए तैयार हैं।

यूपीएमएसपी, यूपी बोर्ड कक्षा 10 वीं, 12 वीं परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी करता है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 सुबह और शाम दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 8 से 11:15 बजे और शाम की शिफ्ट की परीक्षाएं कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों परीक्षाओं के लिए दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्र, यूपी बोर्ड कक्षा 10 वीं, 12 वीं परीक्षा 2021 की डेटशीट चेक करने के लिए यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।

UP Board UPMSP Exam Date Sheet and Time Table 2021: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, क्लिक करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, ‘समय सारिणी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021’।

चरण 3: पीडीएफ फाइल खुलेगी।

चरण 4: इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी अपने पास रख लें।

बता दें कि, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के कारण संक्रमण रोकथाम से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। छात्रों को एग्जाम से करीब एक घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। छात्रों के लिए फेस मास्क, पर्सनल ट्रांसपैरेंट हैंड सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होगी।