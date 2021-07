UP Board UPMSP Class 12th Result 2021 at upresults.nic.in, upmsp.edu.in LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा UP Board Class 12th Result 2021 आज जारी किया जाएगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया था कि कक्षा 12 का रिजल्ट जुलाई के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। इस साल कोविड-19 महामारी के चलते अन्य राज्यों की तरह यूपी बोर्ड ने भी कक्षा 12 की परीक्षा रद्द कर दी थी। अब यूपी बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट 50:40:10 के फार्मूले पर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार 50 प्रतिशत अंक कक्षा 10 से होंगे, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा से 40 प्रतिशत अंक होंगे। बाकी 10 फ़ीसदी अंक 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा से होंगे।

UP Board 10th, 12th Result 2021 Updates: Check Here

इस साल कक्षा 12 के लिए कुल 26,10,316 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद यह सभी छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in या upresults.nic.in या upmsp.edu.in के माध्यम से चेक कर सकेंगे। बता दें कि इस साल छात्रों की मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट जारी होने के बाद जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया जाएगा। यह परीक्षा कोविड-19 स्थिति में सुधार होने पर आयोजित की जाएगी।

UP Board 10th, 12th Result 2021 Updates: Direct Link