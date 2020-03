UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2020 Date and Time: UP Board 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं समाप्‍त हो गई हैं और अब 16 मार्च से कॉपियां चेक करने का काम शुरू होने जा रहा है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब जल्‍द ही परीक्षा परिणाम चेक कर पाएंगे। कॉपियों की चेकिंग के लिए राजधानी लखनउ में चार सेंटर बनाए गए हैं जहां 10वीं तथा 12वीं दोनो की कॉपियां चेक होंगी।

कॉपियों की चेकिंग के दौरान सेंटर्स पर सीसीटीवी की मदद से निगरानी रखी जाएगी तथा बाहर पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। बोर्ड किसी भी प्रकार की अराजकता से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कॉपियों की चेकिंग का काम पूरा होते ही बोर्ड रिजल्‍ट तैयार करने में लग जाएगा जिसके बाद रिजल्‍ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे।

बोर्ड ने अभी तक परीक्षा के रिजल्‍ट जारी करने की किसी भी तिथि की पुष्टि नहीं की है मगर सूत्रों की मानें तो 20 अप्रैल, सोमवार के दिन एग्‍जाम रिजल्‍ट की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। रिजल्‍ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा जिसे छात्र अपने रोल नंबर की मदद से चेक कर सकेंगे। हालांकि, स्‍कूल भी छात्रों के रिजल्‍ट उपलब्‍ध कराएगा।

सोमवार से शुरू होने जा रही कॉपी चेकिंग के लिए परीक्षकों की लिस्‍ट भी बोर्ड की तरफ से जल्‍द जारी की जानी है। इस वर्ष परीक्षाएं पिछले वर्ष की तुलना में जल्‍दी खत्‍म हो गई हैं इसलिए ये माना जा रहा है कि कॉपियां चेक करके रिजल्‍ट जारी करने का काम भी इस वर्ष पिछली बाद से जल्‍दी ही होगा।

इन चार सेंटर्स पर चेक होंगी कॉपियां-

गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज, सिटी स्टेशन रोड

गवर्नमेंट हुसैनाबाद इंटर कॉलेज चौक

गवर्नमेंट निशातगंज इंटर कॉलेज

अमीनाबाद इंटर कॉलेज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App