UP Board Result Date 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब करीब 58 लाख छात्र-छात्राओं को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलीं। परीक्षाओं के खत्म होते ही अब अगला चरण कॉपियों की जांच का है, जो 18 मार्च से शुरू हो गया है और मूल्यांकन प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा 31 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा किए जाने के बाद, टॉपर्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को जारी किया जाएगा।

इस बार लागू हुआ नया स्टेप मार्किंग सिस्टम

इस साल यूपी बोर्ड ने कॉपियों की जांच में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने पहली बार स्टेप मार्किंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत अब केवल अंतिम उत्तर पर ही अंक नहीं दिए जाएंगे बल्कि सही फॉर्मूला, स्टेप और मेथड के भी अंक मिलेंगे और छोटी गणना की गलती होने पर भी छात्रों को आंशिक अंक मिलेंगे।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने परीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाए, जिससे रिजल्ट ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके।

कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026?

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो कॉपियों की जांच पूरी होने के 15-20 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। ऐसे में इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच जारी होने की संभावना है।

पिछले साल यानी 2025 में रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित किया गया था।

पिछले 5 साल का रिजल्ट ट्रेंड

2025 – 25 अप्रैल

2024 – 20 अप्रैल

2023 – 25 मई

2022 – 29 अप्रैल

2021 – 14 जुलाई (12वीं), 29 जुलाई (10वीं)

यूपी बोर्ड में इस बार मिलेगी हाईटेक मार्कशीट

यूपी बोर्ड इस बार छात्रों को नई और हाईटेक मार्कशीट देने जा रहा है, जिसमें 16 सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। इन फीचर्स में रेनबो प्रिंटिंग और विशेष वॉटरमार्क मुख्य रूप से शामिल हैं। यह हाईटेक मार्कशीट मजबूत मटेरियल से बनी होगी जो पानी और फटने से सुरक्षित रहेगी और इसका साइज A4 होगा। नई तकनीक से लैस इस मार्कशीट की वजह से फर्जी मार्कशीट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा।

Live Updates