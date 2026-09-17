UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा से जुड़े एक मामले में 400 से अधिक परीक्षार्थियों के परिणाम फिलहाल रोक दिए हैं। इन छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के दौरान करेंसी नोट मिलने की बात सामने आई थी। बोर्ड ने इस तरह उत्तरपुस्तिका में पैसे रखने की प्रक्रिया को इस साल से अनुचित साधन के इस्तेमाल के दायरे में रखा है।

कैसे सामने आया कॉपी में नोट रखने का मामला?

इस पूरे मामले की शुरुआत 28 जुलाई को आयोजित कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के दौरान हुई। इस बार बोर्ड ने पहली बार इन कॉपियों का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से कराया था।

प्रदेश के अलग-अलग जिलों से परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं प्रयागराज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) लाई गईं। पहले कॉपियों को स्कैन किया गया और इसके बाद परीक्षकों ने कंप्यूटर व लैपटॉप पर उनकी जांच करते हुए अंक दर्ज किए। इसी स्कैनिंग प्रक्रिया में कुछ उत्तरपुस्तिकाओं के अंदर करेंसी नोट दिखाई दिए।

यूपी बोर्ड ने छात्रों का रिजल्ट क्यों रोका?

बोर्ड के अनुसार, जिन उत्तरपुस्तिकाओं में करेंसी नोट पाए गए, उनसे जुड़े 400 से अधिक परीक्षार्थियों के परिणाम फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। यह कार्रवाई हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा से संबंधित है।

बोर्ड ने इस साल से उत्तरपुस्तिका में नोट रखने या चिपकाने को अनुचित साधन प्रयोग की श्रेणी में शामिल किया है। ऐसे में संबंधित छात्रों के परिणाम पर अंतिम फैसला जांच और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

यूपी बोर्ड देगा छात्रों को मिलेगा अपना पक्ष रखने का मौका

रिजल्ट रोके जाने के बाद मामला अभी अंतिम रूप से खत्म नहीं हुआ है। संबंधित परीक्षार्थियों को जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। छात्रों को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। सभी संबंधित मामलों पर सुनवाई पूरी होने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा समिति परिणाम को लेकर अंतिम निर्णय करेगी। यानी अभी इन छात्रों के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

उत्तरपुस्तिकाओं से यूपी बोर्ड को बरामद हुई इतनी नकदी

उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैनिंग और जांच के दौरान 20 हजार रुपये से अधिक की नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक बरामद रकम को सरकारी राजकोष में जमा करा दिया गया है।

छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?

इस मामले में कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों की स्थिति एक जैसी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, कम्पार्टमेंट परीक्षा देने वाले जिन छात्रों का रिजल्ट रोका गया है, उनका कम्पार्टमेंट परिणाम फिलहाल घोषित नहीं माना जाएगा। वहीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के मामले में उनकी मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर उनकी पास स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सुधार परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

बोर्ड ने छात्रों को दिया साफ संदेश

यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई को परीक्षा में अनुचित तरीकों पर रोक लगाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तरपुस्तिका में पैसे रखने की घटना पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सामने आई है और बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति मिलने पर परीक्षार्थियों के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। छात्रों के लिए इसका सीधा संदेश है कि परीक्षा में किसी भी तरह का अनुचित तरीका अपनाने के बजाय निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।

कितने छात्रों ने दी थी यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए 20,855 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 19,394 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 19,191 पास हुए। इसी तरह इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा में 21,227 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 20,540 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और 16,286 सफल हुए।