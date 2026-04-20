UP Board Result Date Time 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड अप्रैल 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि, रिजल्ट की सटीक तारीख और समय का ऐलान आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही किया जाएगा।

कॉपियों का मूल्यांकन पूरा, अब टॉपर्स वेरिफिकेशन

बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से शुरू किया था, जिसे 4 अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया गया है। फिलहाल टॉपर्स की वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया रिजल्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इसके पूरा होते ही नतीजे जारी किए जाएंगे।

पिछले साल के ट्रेंड से क्या संकेत?

पिछले वर्ष भी यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे अप्रैल के अंत में घोषित किए गए थे। ऐसे में इस बार भी रिजल्ट की टाइमलाइन लगभग समान रहने की संभावना जताई जा रही है।

कहां और कैसे देखें यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। इसके अलावा Jansatta.com/education पर भी रिजल्ट लिंक उपलब्ध होगा जिससे छात्र अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

DigiLocker और SMS से भी मिलेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026

पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके अलावा, DigiLocker और SMS के जरिए भी रिजल्ट देखा जा सकेगा।

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. सामने दिख रहे ‘UPMSP 10th Result 2026’ या ‘UPMSP 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड/प्रिंट करें

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव अपडेट के अलावा यहां जानें अन्य बोर्ड रिजल्ट 2026 जैसे सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026, जेईई मेन रिजल्ट 2026 के साथ अन्य सभी बोर्ड रिजल्ट की ताजा और लेटेस्ट लाइव अपडेट।

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