उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज (23 अप्रैल 2026) शाम 4 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। इस साल 10वीं और 12वीं में कुल मिलाकर 53 लाख के करीब बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। इन छात्रों का इंतजार अब से बस कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.upmsp.edu.in पर परिणाम चेक कर पाएंगे। इसके अलावा रिजल्ट से जुड़ी सूचना jansatta.com/education पर मिलेगी। साथ ही मार्कशीट डाउनलोड करने का विकल्प हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।

डिजिलॉकर पर भी मिलेगा रिजल्ट

यूपी बोर्ड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध रहेगा। स्टूडेंट डिजिलॉकर के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। DigiLocker भारत सरकार की एक डिजिटल सर्विस है जहां नागरिक जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। साथ ही यहां बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट चेक करने की भी सुविधा मिलती है।

UPMSP Result 2026: ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और कहां-कहां चेक कर सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट? यहां देखें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

डिजिलॉकर पर रिजल्ट चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

स्टेप 1. डिजिलॉकर पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in या फिर डिजिलॉकर के मोबाइल एप पर विजिट करें।

स्टेप 2. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

स्टेप 3. होमपेज पर ही “Board of Secondary Education uttar pradesh’ सर्च करें।

स्टेप 3. अब स्टूडेंट्स “UP Board हाई स्कूल रिजल्ट 2026 (क्लास 10)” या “UP Board इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (क्लास 12)” ऑप्शन चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और दूसरी जरूरी डिटेल्स डालें।

स्टेप 5. आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

52 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित हुए थे बच्चे

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 52 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित हुए हुए थे। यह परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 के बीच राज्य भर में ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इनमें 596 सरकारी, 3,453 सहायता प्राप्त-सरकारी और 3,984 सेल्फ-फाइनेंस्ड सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं