UP Board 10th, 12th Result 2026 Date LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा, जिसको लेकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों कक्षाओं का बोर्ड रिजल्ट 2026 अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, नतीजों की सही तारीख यूपीएमएसपी द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन से ही निर्धारित होगी।

यूपी बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च को शुरू हुई थी, जिसे 4 अप्रैल को पूरा किया गया है। अब कक्षा 10वीं, 12वीं के टॉपर्स की वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, छात्र अपने स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां दिया जाएगा।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें:

स्टेप 1. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध ‘UPMSP 10th Result’ या ‘UPMSP 12th Result’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

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