UP Board 10th Result 2021: यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक एक्टिव कर दिया है, जिसका उपयोग करके छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के परिणाम अगले सप्ताह घोषित किए जा सकते हैं और परिणाम की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

रोल नंबर चेक करने के लिए छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर लॉग इन करना होगा। छात्र इन स्टेप्स से अपना रोल नंबर देख सकते हैं।

UP Board Result 2021: इन स्टेप्स से करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र upmsp.edu.in पर जाएं

स्टेप 2: वेबसाइट में दिए गये नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और अपना रोल नंबर देखें।

वैकल्पिक रूप से, आप जिले का चयन कर सकते हैं, 4 अंकों का स्कूल कोड, नाम और जन्म तिथि दर्ज कर सकते हैं और अपना रोल नंबर देख सकते हैं।

यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे भी जुलाई के अंत तक आने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड के परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in, upresults.nic.in और upmsp.edu.in हैं।

How To Check UP Board Result 2021

स्टेप 1: रिजल्ट के दिन, वोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइटों पर जाएं

स्टेप 2: कक्षा 10 या कक्षा 12 के परिणाम लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें और परिणाम देखें

यूपी बोर्ड के नतीजों का इंतजार 56,03,813 उम्मीदवार कर रहे हैं। इनमें 29,94,312 कक्षा 12 के छात्र और 26,09,501 कक्षा 10 के छात्र शामिल हैं।