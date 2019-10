UP Board Class 10th: उत्तर प्रदेश में अब बहुत जल्द यूपी बोर्ड (UP Board) की 10वीं की परीक्षा देने वालों के नए नियम लागू हो सकते हैं। यदि सूबे की सरकार ने शासन के नए प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो 14 वर्ष से कम उम्र के छात्र 10वीं की रेगुलर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बता दें कि UP Board ने परीक्षा के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए योगी सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। हालांकि प्राइवेट परीक्षा देने छात्रों को इस नियम से बाहर रखा गया है।

क्या है प्लान: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी बोर्ड ने आयु सीमा (Age Limit) निर्धारित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव के तहत परीक्षार्थी की उम्र न्यूनतम 14 और अधिकतम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में अगर शासन की मंजूरी मिलती है तो यूपी बोर्ड अगले सत्र से इस फैसले को लागू कर देगा। हालांकि छात्रों की आयु सीमा की व्यवस्था देश के कई राज्यों में पहले से है।

क्या है उद्देश्य: बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड इस बदलाव के द्वारा नकल माफियाओं पर नकेल कसना चाहता है क्योंकि अभी तक बोर्ड में आयु सीमा की बाध्यता नहीं होने की वजह से अधिक आयु के स्टीडेंट्स भी दूसरे की जगह आसानी से परीक्षा दे देते थे।

यहां पहले से लागू है यह व्यवस्था: सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड में आयु सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। यहां 14 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। जबकि बिहार बोर्ड में आयु सीमा 14 वर्ष से अधिक और आईसीएसई ने भी कुछ मानक तय किए हैं।

