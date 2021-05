UP Board Exams 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) या UP Board ने अभी तक 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के संबंध में अपने निर्णय की घोषणा नहीं की है। हालांकि दोनों एग्जाम को अभी तक स्थगित कर दिया गया है, ऐसी संभावना हो सकती है कि मैट्रिक या UP Board 10th Exams 2021 रद्द हो सकती है।

कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने जिला समन्वयकों से स्कूलों को कक्षा 10 के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक और प्री-बोर्ड एग्जाम रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। डीआईओएस को निर्देश दिया गया है कि सभी प्राचार्यों को मंगलवार शाम तक वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से अभी तक कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के अपने निर्णय की घोषणा नहीं की है। फिलहाल मैट्रिक और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं ही स्थगित की गई हैं। अंतिम निर्णय, जब भी लिया जाएगा, बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा।

हालांकि, निर्देश के साथ ही कक्षा 10 की परीक्षाओं को रद्द करने की संभावना को लेकर चर्चा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड अर्धवार्षिक और प्री-बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को पदोन्नत कर सकता है।

विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दिखाई देने लगी हो, लेकिन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की संभावना नहीं हो सकती है। परीक्षा के लिए 29,94,312 उम्मीदवारों के पंजीकरण के साथ, वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है।