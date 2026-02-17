UPMSP Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद) यानी यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यहां जानें यूपी बोर्ड 10वीं और यूपी बोर्ड 12वीं की डेटशीट, शिफ्ट टाइमिंग, एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश सहित पूरी जानकारी।

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं डेटशीट 2026

डेट सब्जेक्ट शिफ्ट 18 फरवरी 2026 हिंदी / प्रारंभिक हिंदी सुबह 20 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान सुबह 23 फरवरी 2026 अंग्रेजी सुबह 25 फरवरी 2026 विज्ञान सुबह 27 फरवरी 2026 गणित सुबह 28 फरवरी 2026 संस्कृत सुबह 10 मार्च 2026 चित्रकला / रंजन कला निर्धारित अनुसार 12 मार्च 2026 कृषि निर्धारित अनुसार

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी, जो इस प्रकार हैं।

सुबह की शिफ्ट: 8:30 बजे से 11:45 बजे तक

दोपहर की शिफ्ट: 2:00 बजे से 5:15 बजे तक

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं डेटशीट 2026

डेट सब्जेक्ट शिफ्ट 18 फरवरी 2026 हिंदी / सामान्य हिंदी दोपहर 23 फरवरी 2026 जीव विज्ञान, गणित सुबह 24 फरवरी 2026 अर्थशास्त्र सुबह 26 फरवरी 2026 भूगोल सुबह 9 मार्च 2026 मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र सुबह 10 मार्च 2026 व्यवसाय अध्ययन, गृहविज्ञान सुबह 12 मार्च 2026 संस्कृत सुबह

यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड 2026 कैसे मिलेगा?

यूपी बोर्ड के छात्र अपना एडमिट कार्ड सीधे ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड करने का अधिकार केवल स्कूल को दिया गया है, इसलिए छात्रों को स्कूल से अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट करना होगा।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़े जरूरी निर्देश

मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

OMR शीट/उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर सावधानी से भरें।

नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

केवल पारदर्शी पेन/बॉक्स की अनुमति।

परीक्षा केंद्र पर CCTV निगरानी और वॉयस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रहेगी।

बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी

परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर दी जाएगी।

निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें।

छात्रों के लिए तैयारी टिप्स

पिछले 5 वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें।

मॉडल पेपर और सैंपल पेपर का नियमित अभ्यास करें।

टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें।

महत्वपूर्ण टॉपिक्स की रिवीजन लिस्ट बनाएं।

प्रैक्टिकल विषयों के रिकॉर्ड समय पर जमा करें।

Jansatta Education Expert Conclusion

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 छात्रों के शैक्षणिक जीवन का अहम पड़ाव है। सही रणनीति, नियमित अभ्यास और बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट जरूर चेक करते रहें।

UP Board Exam 2026 FAQ

Q1. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 कब से शुरू होगी?

उत्तर: 18 फरवरी 2026 से परीक्षाएं शुरू होंगी।

Q2. परीक्षा कितनी शिफ्ट में होगी?

उत्तर: परीक्षा दो शिफ्ट — सुबह और दोपहर — में आयोजित होगी।

Q3. एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा?

उत्तर: एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त होगा।

Q4. पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

उत्तर: प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

Q5. एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

उत्तर: तुरंत अपने स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।