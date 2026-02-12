UP Board Class 10th, 12th Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इंटर और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी। छात्र ध्यान दें कि एडमिट कार्ड सीधे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते, बल्कि स्कूल के प्रधानाचार्य/हेडमास्टर स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसे डाउनलोड कर छात्रों को वितरित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है।

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड प्राप्त करते ही उस पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें।

UP Board 10th,12th Exam 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तारीख एडमिट कार्ड जारी फरवरी 2026 का प्रथम सप्ताह (जारी) परीक्षा शुरू 18 फरवरी 2026 परीक्षा समाप्त 12 मार्च 2026 आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in

कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं सिंगल शिफ्ट में होगी लेकिन कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष दो शिफ्टों में आयोजित की जा रही हैं।

कैसे डाउनलोड करें UP Board 10th, 12th Admit Card 2026?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है (केवल स्कूल प्रशासन के लिए):

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. ‘Important Information Download’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ‘UP Board Admit Card 2026 Class 12’ लिंक चुनें।

स्टेप 4. आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड कर सभी छात्रों को प्रिंट आउट देकर वितरित करें।

यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड मिलने पर क्या चेक करें?

छात्रों को एडमिट कार्ड प्राप्त होते ही निम्नलिखित विवरण अवश्य जांचने चाहिए:

नाम और माता-पिता के नाम की सही स्पेलिंग

रोल नंबर

परीक्षा केंद्र का नाम और कोड

विषय और परीक्षा तिथि

फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट हैं या नहीं

विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और आधिकारिक मोहर

यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो तुरंत अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध पहचान पत्र ले जाना बेहतर रहेगा।

परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना प्रतिबंधित है।

उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर सही-सही भरें।

प्रश्नपत्र ध्यान से पढ़कर ही उत्तर लिखना शुरू करें।

UP Board Admit Card 2026 FAQs

Q1. क्या छात्र खुद से UP Board 12th Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं?

A. नहीं, एडमिट कार्ड केवल स्कूल लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड किया जाएगा और छात्रों को स्कूल द्वारा दिया जाएगा।

Q2. यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 कब से शुरू होगी?

A. परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

Q3. परीक्षा कितनी शिफ्ट में आयोजित होगी?

A. दो शिफ्ट—सुबह 08:30 से 11:45 बजे तक और दोपहर 02:00 से 05:15 बजे तक।

Q4. एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें?

A. तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करें, ताकि बोर्ड को सूचित कर सुधार कराया जा सके।

Q5. क्या एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में बैठ सकते हैं?

A. नहीं, एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

Jansatta Education Expert Advice

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए यह अहम चरण है। बेहतर तैयारी, समय प्रबंधन और बोर्ड के निर्देशों का पालन ही सफलता की कुंजी है। छात्रों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।