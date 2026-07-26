उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की इंटर और हाई स्कूल कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया। जो स्टूडेंट अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं वह निर्धारित समयसीमा के अंदर अपनी परीक्षा फीस अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करना होगा।

फीस जमा कराने की लास्ट डेट क्या है?

बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रयागराज की ओर से 25 जुलाई को जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक, एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल या हेड के लिए क्लास 10 और क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट्स की परीक्षा फीस अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त, 2026 है। वहीं प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ट्रेजरी चालान के जरिए अपनी परीक्षा फीस जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त, 2026 है।

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प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस 2027 का ब्रेकडाउन

परीक्षा परीक्षा शुल्क (₹) अतिरिक्त शुल्क सहित कोषागार (Treasury) में जमा की जाने वाली राशि (₹) हाई स्कूल (कक्षा 10) 700 706 हाई स्कूल (अतिरिक्त विषय) 300 306 हाई स्कूल (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त विषय) (प्रति विषय) 200 206 इंटरमीडिएट (कक्षा 12) 800 806 इंटरमीडिएट (कृषि – भाग I एवं II / व्यावसायिक पाठ्यक्रम – अपूर्ण अभ्यर्थी) 800 806 इंटरमीडिएट (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त विषय) (प्रति विषय) 200 206

सेंटर के प्रिंसिपल या हेड के लिए जरूरी सलाह

एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल को सलाह दी जाती है कि वे प्राइवेट स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में भरी गई सभी डिटेल्स, जैसे उनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर और एग्जाम के लिए चुने गए सब्जेक्ट्स को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर स्टूडेंट्स के अपलोड किए गए एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी या गलती पाई जाती है, तो संबंधित प्रिंसिपल को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।