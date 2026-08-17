UP Board Compartment Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 28 जुलाई 2026 को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने हाईस्कूल के कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट रिजल्ट को आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया है।

UP Board Compartment Result 2026 जारी

UPMSP ने 17 अगस्त 2026 को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे जारी किए। 10वीं के लिए बोर्ड ने कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट का परिणाम, जबकि 12वीं के लिए इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी किया है। छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर, जनपद और सिक्योरिटी कोड दर्ज करके देख सकते हैं।

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10वीं में 98.95 फीसदी छात्र पास

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यूपी बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा में 98.95 फीसदी छात्रों ने सफलता हासिल की है। वहीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का पास प्रतिशत 79.29 फीसदी रहा।

इस रिजल्ट के साथ उन छात्रों को आगे की पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलेगा, जिन्हें मुख्य बोर्ड परीक्षा में सफलता नहीं मिली थी या जिन्होंने अपने अंकों में सुधार के लिए इंप्रूवमेंट परीक्षा दी थी।

28 जुलाई को हुई थी परीक्षा

UP Board की 10वीं कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा प्रदेशभर में दो पालियों में कराई गई थी। अब परीक्षा में शामिल छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया गया है।

UP Board 10th Compartment Result कैसे चेक करें?

कक्षा 10वीं के छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. UPMSP के रिजल्ट पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. High School (10th) Compartment/Improvement Examination Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना जनपद और परीक्षा वर्ष चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिया गया सिक्योरिटी कोड भरें।

स्टेप 6. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

UPMSP के आधिकारिक रिजल्ट पेज पर 10वीं कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट रिजल्ट के लिए रोल नंबर, जनपद, परीक्षा वर्ष और सिक्योरिटी कोड की जानकारी मांगी जाती है।

UP Board 12th Compartment Result कैसे चेक करें?

12वीं के छात्र भी कुछ आसान स्टेप्स में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. UP Board की रिजल्ट वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. Intermediate (12th) Compartment Examination Result लिंक पर जाएं।

स्टेप 3. जनपद और परीक्षा वर्ष चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. सिक्योरिटी कोड भरें।

स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. अपना स्कोरकार्ड स्क्रीन पर चेक करें।

स्टेप 7. रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आधिकारिक 12वीं रिजल्ट पेज पर रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड के जरिए रिजल्ट देखा जा सकता है।

रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

UPMSP के रिजल्ट पोर्टल पर छात्रों को उनके विषयवार अंकों के साथ अन्य विवरण भी दिखाई देंगे। 10वीं के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जिला/स्कूल कोड, विषयवार थ्योरी, प्रैक्टिकल, कुल अंक और ग्रेड जैसी जानकारी दी जाती है। 12वीं के रिजल्ट में उम्मीदवार की डिटेल के साथ विषयवार अंक, प्रैक्टिकल अंक, कुल अंक, प्राप्त अंक और रिजल्ट/डिविजन की जानकारी दिखाई जाती है।

ओरिजिनल मार्कशीट बाद में मिलेगी

छात्र ध्यान रखें कि ऑनलाइन उपलब्ध स्कोरकार्ड प्रोविजनल है। UPMSP के रिजल्ट पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि वेबसाइट पर प्रकाशित रिजल्ट तत्काल जानकारी के लिए है और इसे मूल अंकपत्र नहीं माना जा सकता। ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड की ओर से अलग से जारी की जाएगी।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट चेक करने के बाद छात्र अपने नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और रिजल्ट स्टेटस की अच्छी तरह जांच कर लें। ऑनलाइन स्कोरकार्ड को सुरक्षित रख लें, लेकिन एडमिशन या अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए मूल मार्कशीट मिलने के बाद उसी का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की विसंगति होने पर छात्र UPMSP से संपर्क कर सकते हैं।

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