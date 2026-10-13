UPMSP UP Board Inter Exam 2027 Time Table 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक चलेंगी। बोर्ड ने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और वोकेशनल स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है।

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित की गई है।

यूपी बोर्ड 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत 5 फरवरी को हिंदी और सामान्य हिंदी के पेपर से होगी। वहीं, अंतिम दिन 24 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा निर्धारित है। विद्यार्थियों को अपने वर्ग और विषय के अनुसार तारीखों का मिलान जरूर करना चाहिए।

UP Board 12th Exam Date 2027: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) परीक्षा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2027 कक्षा 12वीं परीक्षा शुरू होने की तारीख 5 फरवरी 2027 परीक्षा समाप्त होने की तारीख 24 फरवरी 2027 पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक प्रमुख वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और व्यावसायिक डेटशीट जारी होने की तारीख 12 अक्टूबर 2026

UP Board 12th Date Sheet 2027: विषयवार परीक्षा की तारीखें

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल और व्यवसाय अध्ययन सहित कई विषयों के पेपर होंगे। नीचे तारीख और शिफ्ट के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है।

तारीख और दिन विषय 5 फरवरी 2027, शुक्रवार हिंदी, सामान्य हिंदी 8 फरवरी 2027, सोमवार व्यावसायिक शिक्षा का प्रथम प्रश्नपत्र अंग्रेजी 9 फरवरी 2027, मंगलवार कृषि शस्य विज्ञान (कृषि भाग-1/भाग-2 के निर्धारित प्रश्नपत्र) नागरिक शास्त्र 10 फरवरी 2027, बुधवार व्यावसायिक शिक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र इतिहास 12 फरवरी 2027, शुक्रवार व्यावसायिक शिक्षा का तृतीय प्रश्नपत्र जीव विज्ञान, गणित 13 फरवरी 2027, शनिवार शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र के निर्धारित प्रश्नपत्र अर्थशास्त्र

15 फरवरी 2027, सोमवार संगीत, गायन, संगीत वादन, नृत्यकला, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र 16 फरवरी 2027, मंगलवार कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, कृषि जंतु विज्ञान के निर्धारित प्रश्नपत्र, भूगोल 17 फरवरी 2027, बुधवार व्यावसायिक शिक्षा का चतुर्थ प्रश्नपत्र, भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान 18 फरवरी 2027, गुरुवार कृषि अभियंत्रण, कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान के निर्धारित प्रश्नपत्र, चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला 19 फरवरी 2027, शुक्रवार वोकेशनल स्टडीज का पांचवा प्रश्नपत्र, मानव विज्ञान 20 फरवरी 2027, शनिवार

उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र 22 फरवरी 2027, सोमवार सामान्य आधारित विषय (व्यावसायिक वर्ग), कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी, कृषि रसायन विज्ञान के निर्धारित प्रश्नपत्र व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान 23 फरवरी 2027, मंगलवार लेखाशास्त्र, एनसीसी, पाली, अरबी, फारसी 24 फरवरी 2027, बुधवार कंप्यूटर, संस्कृत

UP Board 12th Time Table 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?

यूपी बोर्ड 12वीं की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

स्टेप 1. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in खोलें।

स्टेप 2. होमपेज पर महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. “हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2027 का परीक्षा कार्यक्रम (समय सारिणी)” शीर्षक वाला लिंक खोलें।

स्टेप 4. परीक्षा कार्यक्रम की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5. इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के परीक्षा कार्यक्रम में अपने विषय की तारीख और पाली देखें।

स्टेप 6. PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें, ताकि तैयारी के दौरान इसे आसानी से देखा जा सके।