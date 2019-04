UP Board UPMSP 12th Result 2019 LIVE Updates: 12वीं का रिजल्ट थोड़ी देर में, यहां करें चेक

UP Board UPMSP 12th Result 2019 LIVE Updates: UP Board 12th Result 2019, UP Board result 2019 यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने इसके लिए आवेदन किया था वह अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक UPMSP 12th result दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर जारी किया जाएगा। UP Board 12th examination 2019 में 26,11,319 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। इस बार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नकल रोकने के लिए किए गए इंतजाम की वजह से करीब 6 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही नहीं दिए थे।

UP Board Class 10th, 12th Result 2019: Check Result Online Here

यूपी बोर्ड का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट्स upmspresults.up.nic.in, upresults.nic.in, upmsp.edu.in पर किया जा सकता है। इसके अलावा रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट results.nic.in पर भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा रिजल्ट अगर आप मोबाइल ऐप में चेक करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके ऐप में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं अगर स्मार्टफोन नहीं है तो SMS करके भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

