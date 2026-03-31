UP Board Class 10th, 12th Result 2026 Date Time LIVE Updates: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यूपीएमएसपी रिजल्ट 2026 को अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च को शुरू हुई थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो गई है। अब बोर्ड द्वारा टॉपर्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, छात्र अपने स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां दिया जाएगा।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 महत्वपूर्ण विवरण

परिणाम तिथि: 15 से 26 अप्रैल 2026 के बीच (संभावित)।

परीक्षा स्तर: 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट)।

कहां चेक करें: upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें:

स्टेप 1. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध ‘UPMSP 10th Result’ या ‘UPMSP 12th Result’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

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