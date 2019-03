इस वर्ष कुल 58,06,922 छात्रों ने UP Board की परीक्षाएं दीं।

UP Board Class 10th, 12th Result 2019 Date: UP Board 2019 दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में वे छात्र जो इस साल बोर्ड की परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे, वे परीक्षा के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है की इस साल UP Board परीक्षा के परिणाम अप्रैल के अंत तक जारी किये जाएंगे। पिछले साल बोर्ड ने परीक्षा के परिणाम 29 अप्रैल को जारी किये थे तथा इस वर्ष भी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही परिणाम जारी होने की उम्मीद है।

इस वर्ष कुल 58,06,922 छात्रों ने UP Board की परीक्षाएं दीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉपी जांचने का काम आठ मार्च को शुरू हो चुका है और 22 मार्च तक 230 केंद्रों पर कॉपी चेकिंग का काम चलेगा। इस साल बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों के लिए भी कड़े नियम लागू किये हैं। शिक्षकों को कॉपी चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी लगाई गयी है। मूल्यांकन केंद्रों के भीतर CCTV कैमरे द्वारा निगरानी भी रखी जाएगी। यदि आप भी उन छात्रों में से हैं जिन्हे परीक्षा परिणाम का इंतजार है तो रिजल्ट जारी होने के बाद, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन करें।

होमपेज पर मौजूद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

आपके स्क्रीन पर एक लॉगिन विंडो खुलकर आएगी

अब अपना रोल नंबर तथा स्कूल कोड भरें।

आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जायेगा।

रिजल्ट की एक कॉपी सेव करना न भूलें।

बोर्ड परीक्षाओं से जुडी किसी और जानकारी या सूचना के लिए jansatta.com को समय-समय पर विजिट करते रहें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App