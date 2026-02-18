उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 की शुरुआत आज यानी 18 फरवरी से हो गई है, जिसमें पहला पेपर कक्षा 10वीं के हिन्दी विषय का था, जो सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक की शिफ्ट में पूरा किया गया। परीक्षा कुल 3 घंटे 15 मिनट की रही, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए।

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की हिन्दी परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा देने वाले छात्रों की तरफ से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली हैं। छात्रों ने हिन्दी प्रश्न पत्र को आसान और पूरी तरह

परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अधिकांश छात्रों ने प्रश्न पत्र को आसान और पूरी तरह पाठ्यक्रम आधारित बताया।

UP Board 10th Hindi Exam 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

बोर्ड: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP)

कक्षा: 10वीं

विषय: हिंदी

तारीख: 18 फरवरी 2026

समय: सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक

कुल अंक: 70

कैसा रहा हिंदी का प्रश्न पत्र?

छात्रों की प्रतिक्रिया

अधिकतर छात्रों ने प्रश्न पत्र को “बहुत आसान” बताया।

सभी प्रश्न सिलेबस और एनसीईआरटी/पाठ्यपुस्तक से ही पूछे गए।

कई छात्रों ने निर्धारित समय से पहले ही पेपर पूरा कर लिया।

बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर होने के बावजूद छात्रों में घबराहट कम और उत्साह अधिक देखा गया।

शिक्षकों का विश्लेषण

शिक्षकों के अनुसार प्रश्न पत्र संतुलित था। MCQ और वर्णनात्मक प्रश्नों का स्तर मध्यम रहा, जिससे मेधावी और औसत दोनों प्रकार के छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिला।

प्रश्न पत्र का पैटर्न

Section A – बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

कुल प्रश्न: 20

प्रत्येक प्रश्न: 1 अंक

कुल अंक: 20

उत्तर OMR शीट पर नीले/काले पेन से दिए गए

महत्वपूर्ण विषय:

‘दूसरा सप्तक’ का प्रकाशन

‘अजातशत्रु’ नाटक के नाटककार

करुण रस का स्थायी भाव

Section B – वर्णनात्मक प्रश्न

कुल अंक: 50

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल

मुख्य प्रश्न प्रकार:

संदर्भ सहित व्याख्या

संस्कृत गद्यांश का अनुवाद

जीवनी लेखन

निबंध (पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान – वरदान या अभिशाप जैसे विषय)

जो छात्र पूरा प्रश्न पत्र दोबारा देखना चाहते हैं या अपने उत्तर मिलान करना चाहते हैं, वे हिंदी प्रश्न पत्र 2026 का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा तैयार आंसर की भी उपलब्ध है, जिससे छात्र अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।