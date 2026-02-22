UP Board Class 10 English Model Paper PDF: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (upmsp) इन दिनों प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। 18 फरवरी से शुरू हुई यह परीक्षा 12 मार्च तक चलेंगी। इस क्रम में 23 फरवरी यानी सोमवार को 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा है जो सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के पास अब तैयारी के लिहाज से समय रह नहीं गया है, लेकिन पेपर से कुछ घंटे पहले अपनी तैयारी का का आकलन करने के लिए स्टूडेंट्स मॉडल (सैंपल) पेपर सॉल्व कर सकते हैं।

स्टूडेंट अपनी तैयारी का करें आकलन

मॉडल (सैंपल) पेपर को सॉल्व करके आप असली एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि स्टूडेंट्स को असली बोर्ड के हालात समझने में मदद मिलेगी। मॉडल पेपर PDF को सॉल्व करके स्टूडेंट्स अपनी तैयारी का लेवल देख सकते हैं। मॉडल पेपर के जरिए स्टूडेंट कमजोर हिस्सों को पहचाना जा सकता है और फिर लास्ट मिनट पर उसकी तैयारी भी की जा सकती है। मॉडल पेपर सॉल्व करके स्टूडेंट स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार कर सकते हैं।

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के मॉडल पेपर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

इंग्लिश का सैंपल पेपर आपको मुख्य पेपर की ही तैयारी कराएगा।

पेपर कुल 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इसमें दो सेक्शन होंगे। पेपर कुल 70 नंबर का होगा।

पार्ट A में 20 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा।

पार्ट B जो कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन होगा, यह कुल 50 मार्क्स का होगा।

यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें-