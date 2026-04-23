UP Board 12th Topper List 2026 Out: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। रिजल्ट जारी होते ही करीब 53 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल का पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की जानकारी दी गई। इस साल यूपी बोर्ड 12वीं में सीतापुर जिले की शिखा वर्मा ने टॉप किया है। उन्होंने 97.60% अंकों के साथ टॉपर लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है। स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर विजिट करें।

UP Board 10th Result 2026: Toppers List

इस साल 12वीं का पासिंग प्रतिशत

इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में कुल 80.38% बच्चे पास हुए हैं। यह रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। लास्ट ईयर 12वीं का पासिंग प्रतिशत 81.15 फीसदी रहा था। इस साल 52 लाख से अधिक बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे।

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: टॉपर्स के नाम

रैंकनामप्रतिशतरोल नंबरविद्यालय का नाम
प्रथमशिखा वर्मा97.60%2265838815बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर
द्वितीयनंदनी गुप्ता97.20%2265665807सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा, बरेली
द्वितीयश्रिया वर्मा97.20%2266544377महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज, बाराबंकी
तृतीयसुरभि यादव97.00%2265665834सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा, बरेली
तृतीयपूजा पाल97.00%2266544349महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज, बाराबंकी

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025 की टॉपर्स लिस्ट

रैंकछात्र/छात्रा का नाममार्क्स प्रतिशत
1महक जायसवाल – प्रयागराज97.20%
2साक्षी – अमरोहा96.80%
2आदर्श यादव – सुल्तानपुर96.80%
3शिवानी सिंह – प्रयागराज96.50%
3अनुष्का सिंह – कौशाम्बी96.50%
3मोहिनी – इटावा96.50%
4शिप्रा – प्रयागराज96.20%
5प्रगति- कासगंज96.00%
5तूबा खान – बरेली96.00%
5आंशिका तिवारी – बाराबंकी96.00%
6मयंक सिंह – मुरादाबाद95.80%
6निशा – अमरोहा95.80%
6डिम्पल मौर्या – बरेली95.80%
6स्नेहा मिश्रा – इटावा95.80%
7दीपिका – इटावा95.60%
7अभिषेक मद्धेशिया – महाराजगंज95.60%
8दीपांशु कौशिक – हमीरपुर95.40%
8मान्या – अमरोहा95.40%
9जीविका श्रीवास्तव – कानपुर नगर95.20%
9रिया सोमवंशी – बरेली95.20%
9पल्लवी यादव – इटावा95.20%
9अनुराधा राजपूत – कन्नौज95.20%
10शिवानी यादव – प्रयागराज95.00%
10चाहत – मुरादाबाद95.00%
10मृदुल – सीतापुर95.00%