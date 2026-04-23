UP Board 12th Topper List 2026 Out: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। रिजल्ट जारी होते ही करीब 53 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल का पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की जानकारी दी गई। इस साल यूपी बोर्ड 12वीं में सीतापुर जिले की शिखा वर्मा ने टॉप किया है। उन्होंने 97.60% अंकों के साथ टॉपर लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है। स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर विजिट करें।

UP Board 10th Result 2026: Toppers List

इस साल 12वीं का पासिंग प्रतिशत

इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में कुल 80.38% बच्चे पास हुए हैं। यह रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। लास्ट ईयर 12वीं का पासिंग प्रतिशत 81.15 फीसदी रहा था। इस साल 52 लाख से अधिक बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे।

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: टॉपर्स के नाम

रैंक नाम प्रतिशत रोल नंबर विद्यालय का नाम प्रथम शिखा वर्मा 97.60% 2265838815 बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर द्वितीय नंदनी गुप्ता 97.20% 2265665807 सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा, बरेली द्वितीय श्रिया वर्मा 97.20% 2266544377 महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज, बाराबंकी तृतीय सुरभि यादव 97.00% 2265665834 सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा, बरेली तृतीय पूजा पाल 97.00% 2266544349 महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज, बाराबंकी

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025 की टॉपर्स लिस्ट