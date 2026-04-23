UPMSP UP Board Class 12th Result 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज, 23 अप्रैल 2026 को कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, रिजल्ट दोपहर 4:00 बजे यूपीएमएसपी मुख्यालय के ऑडिटोरियम से घोषित किया जाएगा। लाखों छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और अन्य प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकेंगे।

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक किया जा सकता है।

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE Updates Direct Link

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कुल 53.36 लाख छात्र शामिल हुए, जिनमें से लगभग 24.91 लाख छात्र कक्षा 12 के थे। परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक राज्यभर के 8,033 केंद्रों पर किया गया।

UPMSP UP Board 10th Result 2026 LIVE Updates Direct Link

UP Board 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. “UP Board 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

इन वेबसाइट्स पर मिलेगा यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

upmsp.edu.in

results.digilocker.edu.in

UMANG App

मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

UP Board 12th Marksheet में निम्न जानकारी दी जाएगी:

छात्र का नाम और रोल नंबर

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयवार अंक और ग्रेड

कुल अंक और प्रतिशत

पास/फेल स्टेटस

जिला और योग्यता स्थिति

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम अंक आने पर छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिसकी तारीख जल्द घोषित होगी।

पिछले वर्षों का पास प्रतिशत

2025: 81.15%

2024: 84.60%

पिछले साल के मुकाबले 2025 में पास प्रतिशत में थोड़ी गिरावट देखी गई थी।

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