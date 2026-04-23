उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज 23 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के परीक्षा परिणाम जारी करने जा रही है। सचिव मंडल भगवती सिंह के अनुसार परिणाम दोपहर 4 बजे असंगत स्थित मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। इस साल करीब 53 लाख से ज्यादा छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और DigiLocker पर अपने परिणाम देखें।

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक कर सकते हैं।

इतने छात्रों ने दी परीक्षा

UP Board 2026 परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 24.91 लाख छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

UP Board Result 2026: ऐसे चेक करें 12वीं का रिजल्ट

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. “UP Board Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. जिला, रोल नंबर और वर्ष दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा भरकर सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड कर लें

DigiLocker पर भी मिलेगा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र अपना यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट डिजिलॉकर पर भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

स्टेप 1. DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें।

स्टेप 2. UP Board सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 4. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।