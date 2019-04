up board 12th result

UP Board Class 12 result 2019: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शनिवार (27 अप्रैल) दोपहर 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में बागपत की तनु तोमर ने टॉप किया है। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

ये हैं टॉपर

12th toppers

1st rank – Tanu Tomar from Baghpat 97.80%

2nd rank – Bhagya Shree Upadhyay from Gonda 95.20%

3rd rank – Akansha Shukla from Prayagraj 94.8%

