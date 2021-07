UP Board UPMSP Class 10th Result 2021 at upresults.nic.in, upmsp.edu.in LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज UP Board 10th Result 2021 जारी करने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वह रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी चेक किया जा सकेगा। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अपना रोल नंबर डाउनलोड नहीं किया है तो आधिकारिक वेबसाइट से कर लें।

UP Board 10th, 12th Result 2021 Updates: Check Here

बोर्ड द्वारा कक्षा 10 का रिजल्ट जारी होने के बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in या upresults.nic.in या upmsp.edu.in के माध्यम से चेक कर सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार इस साल छात्रों की मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट जारी होने के बाद जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया जाएगा। इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए 29,94,312 छात्रों ने रजिस्टर किया था।

UP Board 10th, 12th Result 2021 Updates: Direct Link