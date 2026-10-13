UPMSP Date Sheet 2027 Class 10:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होंगी और 24 फरवरी 2027 को समाप्त होंगी। बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल के साथ ही एग्जाम शिफ्ट का शेड्यूल भी जारी किया है। यूपी बोर्ड 10वीं के छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 का परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board 10th Exam Date 2027: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख/जानकारी बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) परीक्षा यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2027 कक्षा 10वीं डेटशीट जारी होने की तारीख 12 अक्टूबर 2026 परीक्षा शुरू होने की तारीख 5 फरवरी 2027 परीक्षा समाप्त होने की तारीख 24 फरवरी 2027 पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in

UP Board 10th Date Sheet 2027: विषयवार परीक्षा की तारीखें

यूपी बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत सहित अन्य विषयों की तारीखें दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं।

तारीख और दिन विषय एग्जाम शिफ्ट 5 फरवरी 2027, शुक्रवार हिंदी और प्रारंभिक हिंदी सुबह 8 फरवरी 2027, सोमवार सामाजिक विज्ञान सुबह 9 फरवरी 2027, मंगलवार एनसीसी सुबह 9 फरवरी 2027, मंगलवार मानव विज्ञान दोपहर 10 फरवरी 2027, बुधवार अंग्रेजी सुबह 12 फरवरी 2027, शुक्रवार गृह विज्ञान सुबह 13 फरवरी 2027, शनिवार गणित सुबह 15 फरवरी 2027, सोमवार संस्कृत सुबह 16 फरवरी 2027, मंगलवार गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली सहित निर्धारित भाषा-विषय सुबह 17 फरवरी 2027, बुधवार विज्ञान सुबह 17 फरवरी 2027, बुधवार संगीत वादन दोपहर 18 फरवरी 2027, गुरुवार कंप्यूटर सुबह 18 फरवरी 2027, गुरुवार सिलाई सहित निर्धारित विषय दोपहर 19 फरवरी 2027, शुक्रवार वाणिज्य सुबह 19 फरवरी 2027, शुक्रवार मानव विज्ञान दोपहर 20 फरवरी 2027, शनिवार उर्दू सुबह 20 फरवरी 2027, शनिवार मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र और तर्कशास्त्र दोपहर 22 फरवरी 2027, सोमवार चित्रकला और रंजनकला सुबह 23 फरवरी 2027, मंगलवार संगीत गायन सुबह 23 फरवरी 2027, मंगलवार पालि, अरबी और फारसी दोपहर 24 फरवरी 2027, बुधवार कृषि सुबह 24 फरवरी 2027, बुधवार संस्कृत दोपहर

UP Board 10th Date Sheet 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?

यूपी बोर्ड 10वीं की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थी नीचे दिए गए तरीके अपना सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड वाले सेक्शन को खोलें।

स्टेप 3. यहां “हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2027 का परीक्षा कार्यक्रम (समय सारिणी)” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. परीक्षा कार्यक्रम की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 5. PDF में हाईस्कूल वाले कॉलम में अपने विषय की तारीख और परीक्षा की पाली देखें।

स्टेप 6. डेटशीट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रख लें।