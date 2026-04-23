UP Board 10th Topper List 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। नतीजों की घोषणा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मुख्यालय में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉपर्स के नाम का ऐलान भी किया गया। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2026 में सीतापुर की कशिश और बाराबंकी की अंशिका ने टॉप किया है। यह दोनों छात्राएं संयुक्त रूप से प्रदेश में प्रथम स्थान पर आई हैं। दोनों ही छात्राओं ने 97.60 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं।

लड़कियों का पास प्रतिशत फिर रहा लड़कों से ज्यादा

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने अपना परचम लहराया है। टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियों की संख्या अधिक है। सिर्फ 10वीं ही नहीं बल्कि 12वीं में भी लड़कियों ने ही टॉप किया है। इस साल दसवीं क्लास में सभी सफल कैंडिडेट्स में से 11,72,862 लड़के और 11,79,319 लड़कियां हैं। लड़कों का पास परसेंटेज 87.30% है, जबकि लड़कियों का 93.76% रहा है।

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026: टॉप 3 रैंक होल्डर्स

रैंकनामप्रतिशतरोल नंबरस्कूल का नाम
प्रथमकाशिश वर्मा97.83%126098803बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर
प्रथमअंशिका वर्मा97.83%126174023द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी
द्वितीयअदिति97.50%126174014द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी
तृतीयअर्पिता97.33%126098798बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर
तृतीयऋषभ साहू97.33%126133604लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल, उधन, झांसी
तृतीयपरी वर्मा97.33%126174020द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी

टॉपर्स को क्या मिलेगा?

उत्‍तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के 10वीं क्लास के टॉपर्स को पुरस्‍कार के तौर पर एक लाख रुपये नकद, लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी टॉपर्स को मिलेगा। इतना ही नहीं यूपी बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर को 21 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी। साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

पिछले साल के टॉपर्स की सूची

क्रम संख्याजिलारैंकरोल नंबरछात्र का नामप्राप्तांकप्रतिशतस्कूल का नाम
1जालौन11251288459यश प्रताप सिंह58797.83%एस.टी. एम. आर. के. डी. आई. सी. उमरी, जालौन
2इटावा21251282559अंश58697.67%शिवाजी एस.एन. आई. सी. कटरा, खान, इटावा
3बाराबंकी31251077067अभिषेक कुमार यादव58697.67%सरस्वती विद्या मंदिर, रामसेनेही घाट, बाराबंकी
4मुरादाबाद31250353307ऋतु गर्ग58597.50%डी.पी.एस. वी.एम. सी. बिलारी, मुरादाबाद
5सीतापुर31250961219अपूर्व वर्मा58597.50%बाबूराम सावित्री देवी आई.सी. शेखपुर बिउल्ली, बिसवां
6जालौन31251288449सिमरन गुप्ता58597.50%एस.टी. एम. आर. के. डी. आई. सी. उमरी, जालौन
7हमीरपुर41250917720अंचल वर्मा58497.33%सरदार सिंह कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
8हरदोई41250982287आकृति पटेल58497.33%मालवां पब्लिक स्कूल, इंटर कॉलेज, हरदोई
9उन्नाव41251052855आस्था पटेल58497.33%प्रताप नारायण एच.पी. आई.सी. घातमपुर, खुर्द, उन्नाव
10इटावा41251283843अंश कश्यप58497.33%सी.एच. सिंह आई.सी. जसवंत नगर, इटावा

इस साल कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए कुल 27,61,696 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 के बीच कुल 8,033 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी।