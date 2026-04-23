UP Board 10th Topper List 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। नतीजों की घोषणा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मुख्यालय में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉपर्स के नाम का ऐलान भी किया गया। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2026 में सीतापुर की कशिश और बाराबंकी की अंशिका ने टॉप किया है। यह दोनों छात्राएं संयुक्त रूप से प्रदेश में प्रथम स्थान पर आई हैं। दोनों ही छात्राओं ने 97.60 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं।

लड़कियों का पास प्रतिशत फिर रहा लड़कों से ज्यादा

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने अपना परचम लहराया है। टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियों की संख्या अधिक है। सिर्फ 10वीं ही नहीं बल्कि 12वीं में भी लड़कियों ने ही टॉप किया है। इस साल दसवीं क्लास में सभी सफल कैंडिडेट्स में से 11,72,862 लड़के और 11,79,319 लड़कियां हैं। लड़कों का पास परसेंटेज 87.30% है, जबकि लड़कियों का 93.76% रहा है।

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026: टॉप 3 रैंक होल्डर्स

रैंक नाम प्रतिशत रोल नंबर स्कूल का नाम प्रथम काशिश वर्मा 97.83% 126098803 बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर प्रथम अंशिका वर्मा 97.83% 126174023 द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी द्वितीय अदिति 97.50% 126174014 द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी तृतीय अर्पिता 97.33% 126098798 बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली, सीतापुर तृतीय ऋषभ साहू 97.33% 126133604 लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल, उधन, झांसी तृतीय परी वर्मा 97.33% 126174020 द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी

टॉपर्स को क्या मिलेगा?

उत्‍तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के 10वीं क्लास के टॉपर्स को पुरस्‍कार के तौर पर एक लाख रुपये नकद, लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी टॉपर्स को मिलेगा। इतना ही नहीं यूपी बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर को 21 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी। साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

पिछले साल के टॉपर्स की सूची

क्रम संख्या जिला रैंक रोल नंबर छात्र का नाम प्राप्तांक प्रतिशत स्कूल का नाम 1 जालौन 1 1251288459 यश प्रताप सिंह 587 97.83% एस.टी. एम. आर. के. डी. आई. सी. उमरी, जालौन 2 इटावा 2 1251282559 अंश 586 97.67% शिवाजी एस.एन. आई. सी. कटरा, खान, इटावा 3 बाराबंकी 3 1251077067 अभिषेक कुमार यादव 586 97.67% सरस्वती विद्या मंदिर, रामसेनेही घाट, बाराबंकी 4 मुरादाबाद 3 1250353307 ऋतु गर्ग 585 97.50% डी.पी.एस. वी.एम. सी. बिलारी, मुरादाबाद 5 सीतापुर 3 1250961219 अपूर्व वर्मा 585 97.50% बाबूराम सावित्री देवी आई.सी. शेखपुर बिउल्ली, बिसवां 6 जालौन 3 1251288449 सिमरन गुप्ता 585 97.50% एस.टी. एम. आर. के. डी. आई. सी. उमरी, जालौन 7 हमीरपुर 4 1250917720 अंचल वर्मा 584 97.33% सरदार सिंह कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8 हरदोई 4 1250982287 आकृति पटेल 584 97.33% मालवां पब्लिक स्कूल, इंटर कॉलेज, हरदोई 9 उन्नाव 4 1251052855 आस्था पटेल 584 97.33% प्रताप नारायण एच.पी. आई.सी. घातमपुर, खुर्द, उन्नाव 10 इटावा 4 1251283843 अंश कश्यप 584 97.33% सी.एच. सिंह आई.सी. जसवंत नगर, इटावा

इस साल कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए कुल 27,61,696 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 के बीच कुल 8,033 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी।