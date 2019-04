UP Board 10th Result

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हाईस्कूल में कानपुर के गौतम रघुवंशी ने बाजी मारी है। वहीं, 12वीं में बागपत की तनु तोमर ने टॉप किया है। क्लास 10 में 80.07 % छात्र पास हुए। वहीं, क्लास 12 में 70.06 % स्टूडेंट्स को कामयाबी मिली है।दोनों ही कक्षाओं में लड़कियां इस बार भी लड़कों से आगे रहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजल्ट जारी होने के बाद बच्चों को बधाई दी है।

ये हैं 10वीं के टॉपर

1st rank – Gautam Raghuvanshi from Kanpur 583/600

2nd rank – Shivam from Barabanki 582/600

3rd rank – Tanuja Vishwakarma from Barabanki 581/600

ये हैं 12वीं के टॉप

1st rank – Tanu Tomar from Baghpat 97.80%

2nd rank – Bhagya Shree Upadhyay from Gonda 95.20%

3rd rank – Akansha Shukla from Prayagraj 94.8%

