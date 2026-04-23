upmsp.edu.in, UP Board Result 2026 Out Scorecard Direct Link: यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 के बीच आयोजित बोर्ड एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस साल 52 लाख से अधिक बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे।

कितना रहा पासिंग प्रतिशत

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में इस साल कुल 90.42 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ही अधिक है। लास्ट ईयर 10वीं में 90.11 फीसदी बच्चे पास हुए थे। वहीं 12वीं में इस साल कुल 80.38 फीसदी छात्र पास हुए हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले गिरावट है। लास्ट ईयर 12वीं का पासिंग प्रतिशत 81.15 फीसदी रहा था। इस साल 52 लाख से अधिक बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे।