UP Board 10th, 12th Result 2026 Date and time LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करेगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है और रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में है। 18 मार्च 2026 से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ था जो 4 अप्रैल 2026 को खत्म हो गया। अब स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है। जिन छात्र-छात्राओं ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और डायरेक्ट लिंक upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

बता दें कि यूपी में इस साल बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चले थे। इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 55 लाख के करीब बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसमें से 10वीं मैट्रिक की परीक्षा में 27.5 लाख छात्रों के शामिल होने का अनुमान है जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 25 लाख के करीब छात्रों के शामिल होने का अनुमान है। इस साल की बोर्ड परीक्षा 8 हजार से अधिक सेंटर्स पर आयोजित की गई।

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र यहां यूपी बोर्ड रिजल्ट से लेकर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की मार्कशीट डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक तक की पूरी डिटेल यहां मिलेगी।

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