UP Board 10th, 12th Result 2026 Date and time LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करेगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है और रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में है। 18 मार्च 2026 से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ था जो 4 अप्रैल 2026 को खत्म हो गया। अब स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है। जिन छात्र-छात्राओं ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और डायरेक्ट लिंक upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।
बता दें कि यूपी में इस साल बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चले थे। इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 55 लाख के करीब बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसमें से 10वीं मैट्रिक की परीक्षा में 27.5 लाख छात्रों के शामिल होने का अनुमान है जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 25 लाख के करीब छात्रों के शामिल होने का अनुमान है। इस साल की बोर्ड परीक्षा 8 हजार से अधिक सेंटर्स पर आयोजित की गई।
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र यहां यूपी बोर्ड रिजल्ट से लेकर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की मार्कशीट डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक तक की पूरी डिटेल यहां मिलेगी।
UP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: पिछले साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहा था?
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में पिछले साल लगभग 89% और 12वीं का करीब 82% रहा था। इस बार स्टेप मार्किंग सिस्टम लागू होने से पास प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।
UP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कहां चेक करें यूपी बोर्ड का रिजल्ट?
यूपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और डायरेक्ट लिंक upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।
UP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: यूपी बोर्ड की परीक्षा में कितने लाख स्टूडेंट उपस्थित हुए?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 53,37,778 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है — जिनमें 27,61,696 हाईस्कूल (10वीं) और 25,76,082 इंटरमीडिएट (12वीं) के छात्र शामिल हैं। परीक्षा के लिए 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
UP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: कॉपियों के मूल्यांकन के कितने दिन बाद जारी हो जाता है रिजल्ट?
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आमतौर पर कॉपियों की जांच पूरी होने के 15-20 दिन बाद जारी कर दिया जाता है। इस हिसाब से 4 अप्रैल को कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है तो ऐसे में रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास कभी भी जारी हो सकता है।
UP Board Result 2026 LIVE: यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है पूरा
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू हुआ था। पहले ये मूल्यांकन 31 मार्च को पूरा होना था, लेकिन बाद में इसमें देरी हुई और 4 अप्रैल को कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हुआ। अब रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है।
UP Board Result 2026 LIVE: पिछले 5 साल में यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब-कब जारी हुआ?
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। यहां पिछले पांच साल का ट्रेंड दिया गया है।
2025 – 25 अप्रैल
2024 – 20 अप्रैल
2023 – 25 मई
2022 – 29 अप्रैल
2021 – 14 जुलाई (12वीं), 29 जुलाई (10वीं)
UP Board Result 2026 LIVE: पिछले तीन साल में कब-कब जारी हुआ रिजल्ट ?
यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 अप्रैल के मध्य में जारी होने की संभावना है। पिछले साल भी यह रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी हुआ था।
वहीं 2024 में 20 अप्रैल को यूपी बोर्ड के नतीजे जारी हुए थे।
2023 में 25 मई को रिजल्ट घोषित किया गया था।
इन आंकड़ों के आधार पर इस बार भी 15 से 20 अप्रैल के बीच रिजल्ट आने की उम्मीद है।
UP Board Result 2026 LIVE: कब जारी हो सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट?
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख से जुड़ी कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ साल के ट्रेंड के आधार पर ये माना जा रहा है कि अप्रैल मध्य में दोनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी हो जाएगा।