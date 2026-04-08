UP Board 10th, 12th Result 2026 Date LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा के नतीजे अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट की आधिकारिक तारीख बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट होगी।

कॉपियों का मूल्यांकन पूरा, अब टॉपर्स वेरिफिकेशन

बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से शुरू हुआ था, जिसे 4 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब अगला चरण टॉपर्स की वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा।

कहां देखें UP Board Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे:

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

ऐसे करें यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘UPMSP 10th Result 2026’ या ‘UPMSP 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

Live Updates