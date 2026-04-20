उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अभी तक यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 की ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की है। यूपी में इस साल 52 लाख से अधिक बच्चे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। बोर्ड इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके बाद उस तारीख को बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर परिणाम चेक कर पाएंगे।

कब आ सकता है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के चौथे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच है। पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो 2025 में यूपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल को ही जारी हुआ था। क्लास 10 का पास परसेंटेज 90.11 परसेंट था, जबकि क्लास 12 का 81.15 परसेंट था। वहीं 2024 के ट्रेंड पर नजर डालें तो इस साल 20 अप्रैल को नतीजे जारी हुए थे।

UP Board 10th 12th Result 2026 LIVE Updates

इस साल कब आयोजित हुईं परीक्षा

इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच आयोजित हुई थीं। इस दौरान एग्जाम दो शिफ्ट में हुए थे। पहली शिफ्ट में पेपर सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित हुआ था। हर पेपर तीन घंटे 15 मिनट का था।

इस साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 52,30,184 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था। इनमें से 27,50,843 स्टूडेंट्स ने क्लास 10 के एग्जाम के लिए जबकि 24,79,341 ने क्लास 12वीं के एग्जाम के लिए रजिस्टर किया।

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in, upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. सामने दिख रहे ‘UPMSP 10th Result 2026’ या ‘UPMSP 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड/प्रिंट करें